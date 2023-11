¡Alto Impacto! Estos son los motivos de la renuncia de Sebastián Ramírez a Gran Hermano Chile

Durante este martes, un verdadero remezón sacudió a Gran Hermano Chile luego de que el polémico participante del reality de CHV, Sebastián Ramírez, abandonara la casa tras renunciar por segunda vez.

Cabe decir que el jugador había conversado con la producción del espacio en la noche de este lunes, manifestando su deseo de irse «lo antes posible».

Para entrar en contexto, todo esto se originó en medio de una fuerte pelea, debido a que no halló mejor idea que botar comida en forma de venganza. Situación que hizo que Sebastián Ramírez se enfrascara en una discusión con toda la casa, teniendo una potente disputa con Jorge Aldoney.

Gran Hermano Chile confirma la renuncia de Sebastián Ramírez

Luego de que se filtraran algunos videos de los jugadores reaccionando ante esta noticia en Twitter, las redes sociales de Gran Hermano Chile confirmaron la renuncia de Sebastián.

«¡ABANDONÓ LA CASA! Sebastián se despidió de sus compañeros y hoy podrás conocer los motivos de renuncia «, consignaron desde la producción del reality.

Incluso, hay un registro en redes sociales donde Cony Capelli le pide explicaciones a Gran Hermano por la sorpresiva renuncia de su «pinche».

«Sebastián no se estaba sintiendo muy bien”, señaló la voz del reality».

Tras ello, queda esperar que sucede con el futuro de Sebastián Ramírez y su inesperada salida de Gran Hermano Chile, y si es que se presentará al panel para hablar con más detalles sobre el porqué de su decisión de dejar el espacio de Chilevisión por segunda vez.

Estas son las reacciones tras su salida

«Yo creo q lo sacaron! Era insostenible q lo siguieran teniendo después de todo lo q hizo, fue indigna la salida, wn cobarde»; «resultó que Sebastián Ramírez es un cagón, no soportó no poder ser protagonista sin sus matonxs, ni aguantó la presión de enfrentarse al rechazo del público, y no soportó el juego porque no sabe relacionarse sanamente»; «Todo lo que toca Coni lo destruye»; «No soporto escuchar a cony diciendo “pero yo lo quiero harto y ustedes lo saben” cony por favor él te ha tratado pesimoooo y más afuera «; «aunq es un cobarde, creo que es bueno, así podemos sacar a la pincoya, pancho o hans esta semana», fueron parte de algunas de las reacciones de los televidentes.