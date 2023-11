«Así se te hace con…» La tensa discusión de Botota Fox con Fabio Agostini en Tierra Brava

Un tenso momento se vivió este martes en Tierra Brava, luego de que Fabio Agostini debiera nominar a uno de sus compañeros de equipo al recibir una sanción, por no respetar la normas de la casa y pasar al otro dormitorio, a raíz de un incidente con un espejo entre Pamela Díaz y La Chama.

Es en este contexto que, el español terminó eligiendo a Max Cabezón, pues la Fiera se encontraba con una fuerte jaqueca. «Podría ser el momento para que demuestre qué tan fuerte es», afirmó el capitán del equipo verde.

La fuerte pelea de Botota Fox y Fabio

Pero la cosa es que, esta situación enfureció a Botota Fox, quien no dudó en encarar con todo a Fabio, luego de enterarse que había elegido al ex MasterChef como nominado a la eliminación. «¿Cómo al Max. hue…? ¿Cómo se le ocurre al Max?», preguntó el transformista a sus compañeros.

Tras esto, es que salió a dedicarle unas cuantas palabras al español. «¿Por qué al Max que no estaba? Max no estaba, ni siquiera participó en la pelea. ¿Por qué no nominaste que hubiera participado? ¿La Pamela? Por ejemplo, la Pamela».

En ese momento, Dani Castro entró al baile y señaló que su compañero pensaba que la sanción era solo por lo que ocurrió con el espejo. «Esa fue la gota que rebalsó el vaso» afirmó.

«Eso fue, fue el espejo. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué no son más hombres, hue…? Pero, ¿por qué chu… no le dices a la Pamela la hue… que tienes que decirle? Ella ni siquiera ha ido a dormir al otro lado», criticó Botota Fox, haciendo referencia a la otra pelea que tuvo la Fiera con la venezolana.

Ahí es que Fabio alzó la voz y le dijo tajante a su compañero de encierro: «El capitán soy yo y va este hombre (Max) a nominación. Ya está, se terminó».

Por último, Botota Fox no dudó en responderle al capitán: «Así se te hace con la Pamela. Así se te hicieron los cojones».