«Pensaba que estaba esperando un hijo»: Revelan que Daniela Aránguiz pasó tremendo susto tras quiebre con Luis Mateucci

Tras participar en Tierra Brava, Daniela Aránguiz y Luis Mateucci se mostraban como una gran pareja en redes sociales. De hecho, parecía que iba a ser una relación duradera debido a lo enamorados que parecían estar.

Sin embargo, todo cambió luego de que el trasandino se sumó a ¿Ganar o Servir?, donde se supo que conoció a Daniela Colett, quien le habría llamado bastante la atención.

Sin embargo, Mateucci no sabía que Daniela Aránguiz se encontraba bastante complicada en nuestro país.

De hecho, Sergio Rojas señaló en «Que te lo digo» que se comunicó con la exchica Mekano, quien reconoció que estuvo preocupada porque pensó que podía estar embarazada. «No le pregunté, pero tampoco me dijo que no podía contar. Ella mandó pruebas, que son muy íntimas», señaló.

Además, el panelista del programa de Zona Latina agregó: «Le costó mucho aceptar la pateadura de Luis Mateucci cuando entró al reality, porque Daniela Aránguiz en esa época pensaba que estaba esperando un hijo de Mateucci».

La gran preocupación que tenía Daniela Aránguiz

«La Dani Aránguiz cuando se entera que Luis Mateucci podría tener algo con Daniela Colett, ella le escribe al celular (de la brasileña), que lo tenía otra persona, porque ella ya estaba encerrada, y ahí ella le comunica su duda sobre su posible maternidad», reveló Sergio Rojas.

«Ella estaba de verdad con retraso y, obviamente, ella tenía una vida sexual activa con Luis, lo ha contado en diversas oportunidades. Por eso, ella, muy preocupada, toma contacto con Daniela Colett y le hace presente su inquietud. Además, que Luis nunca tuvo idea de que existió la posibilidad de que fuese papá», agregó el panelista de «Que te lo digo».

De todas formas, Sergio Rojas dejó en claro que solo se trató de un susto para Daniela Aránguiz. «Gracias a Dios no sucedió o Daniela estaría ocupando ahora pantalones con pretina alta, pero Daniela sí estuvo angustiada», indicó.