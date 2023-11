¡De alto impacto! Filtran cuál sería la nueva apuesta de CHV tras Gran Hermano Chile

Desde hace unas semanas, el programa de telerrealidad, Gran Hermano Chile, entró en la recta final luego de casi seis meses al aire, pues recordemos que el espacio inició un domingo 18 de junio y tendrá su final el próximo domingo 3 de diciembre.

En este contexto, y de cara a la final, es posible que la protagonizan entre 3 o 5 participantes, entre los cuales están Jorge Aldoney, Viviana Acevedo, Scarlette Gálvez, Skarleth Labra, Jennifer Galvarini «Pincoya» y Cony Capelli.

Ante esto, durante las últimas horas, se dieron a conocer nuevos detalles con respecto al nuevo programa que seguiría el legado de Gran Hermano Chile.

¿Qué programa llega a las pantallas de CHV tras Gran Hermano Chile?

Según lo que ha anticipado la conductora del reality, Diana Bolocco, dentro del equipo se habla sobre las posibilidades de hacer una segunda temporada de Gran Hermano Chile.

En esa línea, el medio LimaLimón expuso que no hay muchas certezas con respecto a dicha posibilidad, pero existe la opción de que Diana Bolocco vuelva a la «casa más famosa del mundo» con nuevos jugadores, en lo que sería un formato «Gran Hermano VIP».

Aunque es pertinente señalar que todo esto es un rumor, que cada vez tiene más fuerza, pero desde CHV todavía no emiten un comunicado oficial informando sobre ello.

A pesar de ello, desde Publimetro sostuvieron que en Chilevisión están evaluando la situación y se encuentran negociando con el equipo de producción para el desarrollo de una nueva apuesta reality que asuma el rol que ha tenido Gran Hermano Chile durante el último semestre.

«No hay nada cerrado. Lo cierto es que si va, no seria de inmediato. Hay que hacer varias evaluaciones primero. (Por el momento) no hay nada, absolutamente nada confirmado”, aseguraron desde el citado medio.

Tras ello, queda esperar qué programa llegará a «reemplazar» a Gran Hermano para seguir con este género televisivo en CHV.