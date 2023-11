¡Alto impacto! Estos son los grandes cambios en Gran Hermano que cambiarán por completo el reality

¡Comienza la recta final! Cada vez queda menos para que termine el reality de CHV, Gran Hermano Chile, y la producción ya anunció los grandes cambios que habrá en el espacio.

En el reciente capítulo del programa de telerrealidad conducido por JC Rodríguez y Diana Bolocco, se dieron a conocer drásticas modificaciones con respecto a las nuevas eliminaciones de los jugadores.

«Todos a placa» señaló un sobre azul que tuvo expectante a todos los participantes de la casa, lo cual generó una ola de reacciones entre los jugadores.

Así es, tal cual, los siete jugadores que aún se encuentran en carrera recibieron con mucho impacto la noticia que cambia todo el formato de Gran Hermano Chile. Pues desde esta semana, ellos no se tendrán que votar para eliminarse entre ellos mismos, además del estreno del «voto positivo».

¿Qué cambios tendrá Gran Hermano Chile en la recta final?

Tras el anuncio de Diana Bolocco, Jennifer Galvarini «Pincoya», alzó la voz para hablar ante estos cambios.

En este sentido, Pincoya reveló que le provocaba mucho estrés el asunto de tener que nominar a sus compañeros, tal como señaló en el confesionario del reality de CHV.

«Una de mis preocupaciones, mi tristeza y dolor en este momento era ir a nominar a los chiquillos, que quería hasta revelar los votos, porque era difícil, tenía pocas opciones y eso me estaba jugando una mala pasada», partió diciendo.

A lo que agregó: «Ayer incluso allá afuera estuve llorando y dije que lata encariñarme con estos cabros, porque cuando ya te gana el corazón, cagai. Me piden que las abrace y después tengo que irlas a votar, me siento mal. Para mí era muy difícil hacerlo, así que estoy muy contenta que nos vayamos todos a placa no más”.

Luego de dicho momento, la animadora del espacio dio más detalles con respecto a los radicales cambios de Gran Hermano de cara a la recta final que terminará el domingo 3 de diciembre.

En esa línea, Diana Bolocco fue enfática en recalcar que el público será quién tome la decisión sobre los jugadores que seguirán en carrera.

“Ellos van a determinar la votación final de quien debe gana este juego”, expresó.

El nuevo formato del reality

De esta forma, se eliminan las nominaciones espontánea, fulminante y el voto legado.

“Todos van a ir a placa excepto quien salga líder de la semana, ese líder no va a ingresar a esa placa y va a tener el derecho y el deber de salvar a un compañero. Todos ingresan a placa y el líder salva a un compañero“, detalló la conductora. Es decir, en esta semana 5 de los 7 jugadores conformarán la placa de eliminación.

Además, cabe reiterar que el voto del público a partir de ahora será en positivo, es decir, las personas deberán votar por la persona que quieran salvar, por lo que el eliminado de cada domingo será el jugador que tenga menos votos.