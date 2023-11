Esta es la radical decisión que tomó Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara sobre su matrimonio

Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara son una de las parejas más connotadas dentro del mundo de la televisión, y por esta razón, durante las últimas semanas causaron gran revuelo tras rumores que señalaban que el matrimonio se había distanciado.

En ese sentido, el programa farandulero, «Qué te lo digo», Sergio Rojas, aseguró que el periodista llevaría aproximadamente dos meses viviendo en la casa de sus papás, por lo cual se encontraría separado de Ivette Vergara.

En este sentido, el ex Me Late, dio más detalles sobre la situación que está atravesando Fernando Solabarrieta, indicando que «esto es distinto a las peleas que siempre han tenido, que se enojan, que me voy y no se van, como pasa en todas las parejas. Acá Fernando tomó sus cosas por una pelea puntual».

A lo que agregó: «Fernando habría tomado las maletas y se habría ido a la casa de sus padres. No se hablaban en un principio, pero ahora hay un trato cordial el último mes, todos los días hablan. Es muy probable que vuelvan a vivir juntos».

Es por ello que en el programa de espectáculos, Zona de Estrellas, se tomaron el tiempo de analizar la situación, donde el comunicador Manu González se puso en contacto con Fernando Solabarrieta para entrar en más detalles.

«Le pregunto por su relación actual y por lo que ha salido en los medios y él me dice ‘te puedo asegurar que yo no me distancié de mi esposa por temas de mujeres ni de infidelidades’», contesto el periodista según el medio Glamorama.

A lo que agregó: «’Y lo peor de todo esto es que ahora mismo estamos arreglados con Ivette y la cosa va mucho mejor’», aclarando todo tipo de dudas y asegurando que a día de hoy están intentando retomar su relación.

Ante esto, un colega de Fernando Solabarrieta, Ernesto Díaz, se refirió al tema en conversación con LUN. “Ambos mantuvieron una relación fluida, lo que hacía pensar que su quiebre no era algo definitivo, era algo más bien pasajero. Además, Fernando nos contaba que ella le escribía”.

Dicho esto, según consigna el citado medio, el pasado domingo Fernando Solabarrieta habría retornado a su hogar. “El domingo anterior tuvieron una larga conversación que los instó a limar sus asperezas y a querer continuar con los más de 25 años (juntos) y tres hijos en común que los unen”.

Una reconciliación que fue confirmada por el relator de fútbol Ernesto Díaz, quien expresó que «triunfó el amor».

“Yo hablé con Fernando antes de los Juegos Panamericanos y estaba bien. Es una gran persona y un gran amigo. Lo quiero mucho. Siempre han sido muy unidos como familia. Hay que saberlos llevar, muchas veces uno se ve poco con la familia producto del trabajo. La pega nuestra es medio complicada”, comentó el amigo de Fernando e Ivette.

Y para cerrar, otra figura televisiva como lo es Karen Doggenweiler, sostuvo que los tortolitos son «una hermosa familia» y aseguró que la reconciliación fue «una linda noticia».