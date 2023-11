La disculpa de Fernando Solabarrieta a Isidora Jiménez tras desafortunadas críticas

Los comentarios de Fernando Solabarrieta junto a Macarena Reyes y Rodrigo Vera en contra de Isidora Jiménez han generado toda una polémica, lo cual hizo que el periodista tomara cartas en el asunto y asumiera su error.

Para entrar en contexto, la deportista nacional corrió en la prueba de 200 metros planos y llegó en el cuarto lugar Por lo cual quedó sin chances de clasificar a la final de la categoría.

Los comentaristas de CHV no se percataron que estaban al aire y seguían conversando libremente. Sin embargo, los micrófonos seguían encendidos y transmitieron ácidos comentarios por medio de Pluto TV.

La primera en opinar fue Macarena Reyes, quien señaló que la corredora «ya hace mucho que no le da». Ante esto, Solabarrieta expuso tajantemente: «y la verdad, seamos sinceros, nunca le dio mucho tampoco. En panamericanos es muy duro porque en velocidad te agarra una dominicana, una jamaicana, cualquier gringa».

Toda esta situación causó un gran revuelo, donde Fernando Solabarrieta ha sido destrozado sin piedad por los usuarios de las redes sociales y parte del círculo cercano de Jiménez.

Fernando Solabarrieta se disculpa con Isidora Jiménez

El periodista de CHV tras ser blanco de duras críticas, no tuvo problemas para reconocer su error. Pues según consigna RedGol, el comunicador se contactó con Isidora Jiménez para pedirle disculpas, aunque hasta ahora no se sabe nada con respecto a la respuesta de la atleta.

Y es que la tía de la corredora, Paula Jiménez, y el entrenador de Isidora, Carlos Moreno, tuvieron palabras para referirse al caso y arremeter contra Solabarrieta.

«Es muy doloroso que un locutor de deportes con esa trayectoria, y que se supone que sabe algo, haga ese tipo de comentarios tan falto de argumento y conocimiento, y además tan falto de ética y educación periodística», expresó el coach a LUN.

Por otro lado, Paula Jiménez le comentó una publicación de Fernando Solabarrieta en Instagram. «Fernando, qué pena el comentario que hiciste de mi querida sobrina Isidora Jiménez. Estoy segura que con la familia que tienes, y no sólo me refiero a tu señora e hijos que «todos han sido deportistas» sino también a tus padres y hermanos… no te gustaría que hablaran así de alguno de ellos», partió diciendo.

A lo que agregó: «Te he seguido desde el 2018 y siempre te entregue apoyo… hasta en tus peores momentos. Pero hoy me desilusionaste como persona, padre, hijo, hermano y periodista. Antes de decir que la Isi nunca tuvo mucho que entregar, infórmate de cuántos récords chilenos tiene. Infórmate de cuantas atletas chilenas han llegado a Olimpiadas», cerró.

De esta forma, el periodista deportivo le habría pedido perdón a Isidora Jiménez, por lo cual se espera que la cosa quede ahí luego de las críticas por el micrófono abierto.