Marshmello conversó con Pape Salazar tras lanzar su nuevo álbum «Sugar Papi», en el que participó Polimá Westcoast: «Trabajamos muy bien juntos»

Este 3 de noviembre, el productor y artista de renombre mundial Marshmello, lanzó su esperado álbum, «Sugar Papi«, un sincero y bailable tributo a su amor por la cultura latina y sus ritmos.

El artista nominado al Latin Grammy nos sorprendió con colaboraciones explosivas que fusionan su sello musical con sonidos y artistas de toda la región, desde Argentina y Chile hasta Puerto Rico. El concepto para el álbum surgió como una segunda naturaleza para Marshmello, quien de niño visitó varios países latinos que le han influenciado hasta el día de hoy.

En este contexto, en RadioActiva tuvimos el privilegio de conversar con Marshmello para saber más detalles sobre su última gran producción, que tiene a Polimá Westcoast en uno de sus singles.

Sobre esto, nuestro Pape Salazar le consultó cómo se dio la posibilidad de colaborar con el artista urbano nacional en el tema «Super High». «A Polimá lo conocí en diciembre pasado y cuando estaba escribiendo esto, vino a Miami y nos conocimos por primera vez, y probamos algunas canciones ese día. Realmente no funcionaron, pero nos mantuvimos en contacto».

Tras ello, Marshmello detalló: «Luego me envió un mensaje de texto. ‘Hey hombre, tengo esta idea’ y me envió esta idea, y me quede como, ‘vaya, me encanta’. Y entonces trabajé en ello en Los Ángeles, lo terminé allí y lo devolvió, y él estaba como, ‘amo la canción’, y así es como hicimos nuestro sencillo».

Con respecto a su opinión sobre otros artistas del género urbano chileno y posibles nuevas colaboraciones, el productor señaló: «He oído hablar de algunos pero solo conozco a Polimá y solo conozco su estilo, y trabajamos muy bien juntos».

Sugar Papi, el nuevo álbum de Marshmello

El disco muestra la increíble habilidad de Marshmello para cruzar todos estos subgéneros latinos y producir once temas excepcionalmente curados que cuenta con estrellas como: Young Miko, Nicky Jam, Farruko, Anuel AA, Manuel Turizo, Fuerza Regida, Polimá WestCoast, Tiago PZK, ChocQuibTown, Luisa Sonza, Lil Cake y Brray.

Trascendiendo a un reggaetón electrónico, el focus track del álbum “Alcohol” con Anuel AA fusiona siniestros sintetizadores con un melancólico ritmo de reggaetón, encapsulando perfectamente la habilidad innata de Marshmello para destacar cualquier género con un toque único. El reggaetón también está presente en “Tusi” con Lil Cake y Brray. En “Super High”, un tema con toques de trance, el rapero chileno Polimá WestCoast se sumerge en la fantasía electrónica de Marshmello, fusionando lo mejor de ambos mundos. “Say Woah! ” presenta a la superestrella urbana latina Nicky Jam, que marca su presencia indiscutible en la fusión del reggaetón.

Sugar Papi Tracklist: