Mauricio Medina confirma la grave amputación que sufrió: «Es como haber perdido a un familiar»

Durante esta jornada, el reconocido comediante, Mauricio Medina, más conocido como «El Indio», se refirió a su estado de salud, el cual lo obligó a internarse de urgencia en un centro asistencial en el norte de nuestro país, puesto que se encontraba en Perú. Pues el hombre estuvo bien complicado, incluso, estuvo varios días en coma inducido.

En este contexto y en conversación con Julio César Rodríguez, el humorista señaló que en Lima no lo autorizaron a volar de vuelta a Chile. «Yo tenía una herida en el pie y me exigieron un papel médico. El tema es que no me lo pude conseguir, no había quien me atendiera, y tuve que venirme a Chile como sea. Como me alcanzaba la plata para venirme a Tacna (en bus), viajé».

¿Qué pasó con Mauricio Medina «El Indio»?

Pero ante el desconocimiento en cuanto al tiempo del trayecto, Mauricio Medina sufrió todo el camino. «Fue horrible el viaje, con fiebre e incomodidad. Cuando llegué a Arica, el doctor tomó la determinación de amputarme el pie. Eso es lo que me ha tenido triste, pero con la esperanza de que más adelante pueda hacer una vida más normal».

A lo que agregó: «Cuando el doctor me explicó lo que había que hacer, yo no cabía en mi cerebro que había que amputar. Fue terrible tomar la determinación y firmar, pero el despertar de eso… eso fue lo terrible. Porque tú despiertas y no tienes el pie. Desperté en una camilla, sin el pie».

Y para cerrar, sostuvo: «Cuando te duermen, no hay dolor, pero te despiertes y te ves el resultado de esto y es terrible, no se lo doy a nadie. No hay una forma de explicar el dolor que se siente acá, en el alma. Es como haber perdido a un familiar. Fue todo de espanto», declaró en Contigo en la Mañana.