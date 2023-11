Fuerte remezón en Tierra Brava: Pamela Díaz revela cuál fue su peor momento en el reality: «Lo pasé pésimo»

Tras su sorpresiva salida del reality de Canal 13, Tierra Brava, Pamela Díaz se sinceró con respecto a su experiencia en el encierro y confesó cuál fue el momento más duro que vivió en la casa.

Para entrar en contexto, todo partió cuando Miguelito ganó una piña en una actividad, desatando la polémica entre los participantes del reality, luego de que Junior Playboy no hallara nada mejor que comérsela. Una situación en la que también participó La Fiera, una de las protagonistas de Tierra Brava.

Pues, Pamela Díaz no dudó en reclamar y enfrentar a Junior por comerse la fruta que no era de él. «Lo que está en la cocina es de todos», le respondió el hombre. A lo que ella le consulta: «¿Y le diste a todos?, porque ustedes dos (con Chama) son los que estaban comiendo como chanchos».

Aquí, Junior Playboy le tiró el jugo de piña en la cabeza, lo cual desató toda la furia de Pamela Díaz.

¿Cuál fue el momento más difícil que vivió Pamela Díaz en Tierra Brava?

Justamente, y en conversación con Publimetro, Pamela Díaz se sinceró y reconoció que dicho hecho la hizo pensar en irse del reality de Canal 13.

En ese sentido, señaló: «Ese día yo casi decidí irme del reality, porque lo pasé pésimo, se me hizo eterno».

Acto seguido, Pamela Díaz detalló: «Porque después de haber tenido una cosa más o menos cordial con él, después ya no, eso se perdió, porque él es un sin respeto».

«Entonces ahí tuve dos opciones, o me voy o soy agresiva, y la idea no es ser agresiva porque se te puede ir de las manos, puedo gritar, pero en un momento estoy tan encerrada que digo ‘lo voy a matar’», expresó.

Y para cerrar, La Fiera comentó: «Ahora de él no hablo, no me interesa. Prefiero que se lleve mal conmigo para no tener que hablar con él».

Tras ello, es pertinente recordar que Miguelito se enfrentó a Junior Playboy por comerse su fruta, lo cual terminó en una fuerte pelea.