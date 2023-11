¿Regresa a la TV?: Rubén Gutiérrez reaparece con todo y apunta a Gran Hermano: «Atentos en noviembre»

El exparticipante de Gran Hermano Chile, Rubén Gutiérrez, volvió a aparecer en las redes sociales a través de una transmisión en vivo en TikTok.

Pues recordemos que ya han pasado cerca de dos meses de su abrupta y sorpresiva expulsión, debido a que fue acusado de tocar sin consentimiento a la jugadora Scarlette Gálvez, lo cual hizo que «desapareciera» del espacio.

Situación que hizo que Rubén Gutiérrez estuviera un buen tiempo sin mostrarse en las redes sociales. Sin embargo, hace unos días regresó, evidenciando un drástico cambio físico.

Ahora, en una nueva transmisión en vivo por medio de su cuenta de TikTok, el excarabinero habló sobre su expulsión, insistiendo en que lo están acusando injustamente. «Una persona, cuando uno es hombre, asume su culpa. Yo soy una persona que asume mucho la culpa cuando uno lo hace, pero cuando no, es fome».

A lo que añadió: «Es fome cuando te acusan de algo que no hiciste».

Pero, el hombre no se detuvo ahí, puesto que apuntó hacia Gran Hermano Chile, aunque no se refirió explícitamente a todo lo que quería decir.

En ese sentido, Rubén Gutiérrez expresó: «En noviembre voy a comentar. Atento en noviembre, atento GH».

Ante esto, el sujeto que lo acompañaba le consultó sin tapujos: «¿Se viene algo en Tierra Brava?». A lo que Rubén contesta de forma inmediata: «no, GH. Pero estamos viendo».

De esta forma, el participante que fue expulsado de Gran Hermano Chile, dejó entrever que podría regresar a la TV, pero que en estos días daría más información al respecto.

La primera aparición de Rubén Gutiérrez en redes sociales tras expulsión en Gran Hermano Chile

En camino a los meses de su mediática expulsión de Gran Hermano, el excarabinero compartió un agradecimiento generalizado a las personas que lo siguen y que lo han apoyado durante el último tiempo.

«Hola a todos, bueno, quiero hacer este video para agradecer a todas las personas que me apoyan en estas circunstancias. Tanto en la calle como enviándome un mensaje a través de redes sociales, a esas personas que se dan el tiempo y las personas que me siguen», partió diciendo el exparticipante del reality de Chilevisión.

«La verdad ha sido un momento muy complejo, muy duro, muy difícil tanto como familia, pero si no fuera por ustedes sería muy ingrato, muy difícil (…) pero todo el apoyo que me han entregado me ha fortalecido, así que les envió un abrazo grande a cada uno», cerró Rubén Gutiérrez el pasado 31 de octubre.