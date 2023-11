«Ha sido un momento muy complejo»: Rubén Gutiérrez se sincera a través de un video por primera vez tras su expulsión de Gran Hermano

Rubén Gutiérrez sorprendió a varios cibernautas después de volver a las redes sociales hace dos jornadas. El excarabinero actualizó su cuenta de TikTok subiendo una foto con su papá, lo que impactó a varias personas por su nuevo aspecto físico. Esta fue la primera publicación desde que subió una declaración pública mediante un comunicado compartido en sus perfiles oficiales el pasado 28 de septiembre.

«Actualmente estoy devastado emocionalmente y mi salud mental se ha visto fuertemente afectada. Por lo mismo me encuentro con el apoyo de profesionales de la salud de manera permanente, con controles regulares a fin de estabilizarme anímica y psicológicamente», confesó Rubén Gutiérrez en aquella ocasión.

No obstante, el chiquillo no solo se quedó en lo anterior, pues también subió un breve video a su perfil oficial de TikTok que dura menos de un minuto. En este registro, realizó una actualización de lo que ha vivido en las últimas semanas después de su salida de Gran Hermano.

¿Qué dijo Rubén Gutiérrez en el video de sus redes sociales?

En camino a los meses de su mediática expulsión de Gran Hermano, el excarabinero compartió un agradecimiento generalizado a las personas que lo siguen y que lo han apoyado durante el último tiempo.

«Hola a todos, bueno, quiero hacer este video para agradecer a todas las personas que me apoyan en estas circunstancias, tanto en la calle como enviándome un mensaje a través de redes sociales, a esas personas que se dan el tiempo y las personas que me siguen», partió diciendo el exparticipante del reality de Chilevisión.

«La verdad ha sido un momento muy complejo, muy duro, muy difícil tanto como familia, pero si no fuera por ustedes sería muy ingrato, muy difícil (…) pero todo el apoyo que me han entregado me ha fortalecido, así que les envió un abrazo grande a cada uno», cerró Rubén Gutiérrez.