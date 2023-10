«Big FU»: David Guetta se acerca a Chile con lo nuevo junto a Ayra Starr & Lil Durk

A meses de su show en el Estadio Sausalito de Viña del Mar del próximo 30 de diciembre, el reconocido DJ David Guetta, lanzó una nueva canción en colaboración con Ayna Starr y Lil Durk.

En «Big FU», David Guetta se asocia con la talentosa cantautora nigeriana Ayra Starr, conocida por su álbum debut «19 & Dangerous», y el rapero de Chicago Lil Durk, fundador de Only the Family (OTF). Lil Durk ha construido una base de seguidores leales con su serie de mixtapes «Signed to the Streets» y ha lanzado dos álbumes de estudio bajo el sello Def Jam Recordings.

Lo nuevo de David Guetta a meses de su regreso a Chile

David Guetta nos sorprende con un cambio de ritmo refrescante después de una serie de éxitos de pistas de baile. «Big FU» exhibe una faceta inesperada, mostrando influencias del House, lo que subraya la versatilidad creativa del maestro francés. Este nuevo tema presenta una pegajosa línea de bajo de funk y cuenta con la potente voz de Ayra Starr, que proporciona un gancho inolvidable: «Big Fuck You to my replacement / I see you’re someone else’s favourite». Además, se completa con sintetizadores melódicos y los versos afilados de Lil Durk, resultando en una canción suave y bellamente producida.

David Guetta sigue cosechando éxitos en su carrera. Este año, volvió a dominar las emisoras de radio de todo el mundo con «Baby Don’t Hurt Me», una colaboración con dos megaestrellas del pop, Anne-Marie y Coi Leray. El tema acumula 2.200 millones de reproducciones en todo el mundo y alcanzó el primer puesto en las listas oficiales de 11 países, así como en los charts de Música Dance de las emisoras de radio de Estados Unidos.

El DJ francés ha seguido produciendo música de alta calidad. El mes pasado, lanzó «On My Love» junto a Zara Larsson, que ya se acerca a los 20 millones de streams. También ha presentado varios sencillos con artistas como MORTEN, Bebe Rexha y Shouse, entre otros. Además, ha lanzado exitosos remixes, incluyendo una versión de «Prada» de cassö, RAYE y D-Block Europe junto a Hypaton, así como una de «Apaga La Luz» de Tony Touch, por mencionar solo algunos de sus logros. «Big FU» recuerda a éxitos anteriores como «Drive» con Black Coffee y «Memories» con Kid Cudi, resaltando su amplia trayectoria.