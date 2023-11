Terremoto en el mundo del espectáculo: Mamá de Arturo Longton confirmó drástica decisión de su hijo sobre su matrimonio

Durante este fin de semana, un verdadero terremoto sacudió el mundo del espectáculo, luego de que se diera a conocer una supuesta ruptura en el matrimonio entre Arturo Longton y su esposa Daphnee Bunney.

Pues la reconocida periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez, destapó la noticia de que «La Leyenda» sufrió la ruptura de su matrimonio con Daphnee Bunney tras más de 13 años.

«¡SE ACABÓ! Tras 13 años de matrimonio, Arturo Longton y Daphne terminaron su relación», expresó la comunicadora.

Esto es todo lo que se sabe sobre la separación de Arturo Longton con su esposa

Y ahora, el turno de referirse a la situación fue de la madre del chico reality, Amelia Herrera, quien confirmó el quiebre en conversación con el medio LUN.

«Sí, está en un proceso de separación, pero no puedo decir nada más. Son temas de pareja», partió diciendo la mamá de Arturo Longton.

A lo que agregó: «La vez que hablamos fue cuando estuvo afuera del reality y él estaba más preocupado de su estado de salud, porque había sufrido una lesión. Entonces, estaba enfocado en recuperarse».

Pues a ese tiempo fuera del espacio de telerrealidad, tiene que ver a que La Leyenda fue eliminado de Tierra Brava, aunque aún no se muestra a través de las pantallas. Sin embargo, tras la renuncia de Angélica Sepúlveda, se confirmó la vuelta de Arturo Longton al reality de Canal 13.

Y para cerrar,, cabe decir que la ahora ex esposa de Longton es Daphnee Bunney, actualmente tiene 45 años y es Ingeniera Comercial. La pareja se conoció en la Quinta Región, pololearon durante 10 años y finalmente en 6 de noviembre del 2010 contrajeron matrimonio por el civil. Sin embargo, años después ambos tomaron la decisión de separarse, aunque en el ámbito legal seguirían juntos.

En ese sentido, Arturo Longton se refirió a su pareja hace un par de años en el programa «Socios de la Parrilla». «Siempre he estado casado, nunca me he separado legalmente», contó el exchico reality.