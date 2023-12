¿Está en Chile?: Pedro Pascal deja la grande con foto en inesperado lugar

Un fan de Pedro Pascal tuvo un inesperado encuentro con el actor en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez. Así que decidió tomarse una foto con él para subirla a sus historias de Instagram.

Lo que no anticipó es que esa foto agitaría al país, porque nadie sabía que Papi Pascal siquiera venía para Chile. A los minutos, las redes sociales se llenaron de memes e imágenes del actor.

Ahora bien, no sorprende tanto que se encuentre aquí, ya que a pesar de que vive en Estados Unidos, la familia de Pedro Pascal está en Chile.

Pedro Pascal en Chile: El año de Daddy Pascal

Ya antes dejó la embarrada en el internet este año, cuando la revista People eligió al actor Patrick Dempsey como el hombre más sexy antes que al famoso chileno. Sus cuentas se llenaron de gente totalmente indignada por esta decisión.

Pero la indignación vino porque este era el año del actor, ya que la estaba rompiendo con su carrera. Tomando el rol de Joel en la adaptación a serie del videojuego The Last of Us, continuando su papel protagónico en The Mandalorian, e incluso participando junto a Bad Bunny en un sketch en el Saturday night live. Pascal ha tenido un año espectacular.

Además, recibió dos galardones por su rol en The Last of Us, Mejor Dúo (que compartió con Bella Ramsey) y Mejor Héroe.

El origen de Daddy

Los dos roles que han marcado Pedro Pascal han sido Joel Miller y el mandaloriano. Ambos personajes mostraron el lado más paternal del actor.

A pesar de su confusión inicial, Pascal se ha acostumbrado a su nuevo título, y el año pasado en una entrevista dijo «Daddy is a state of mind», y la frase se hizo viral. «Ser papi es un estado mental».