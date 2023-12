Eva Gómez y su tajante aclaración respecto a su nexo con Pamela Díaz: «No somos, ni hemos sido amigas»

Eva Gómez volvió a encender las alarmas en la farándula nacional, luego de que decidiera revelar la verdad en lo que respecta a su relación con Pamela Díaz. Algo que sorprendió y se volvió noticia en distintos medios nacionales.

La revelación se dio en el más reciente episodio de El Purgatorio, en donde la comunicadora española dejó caer la verdad con respecto a su relación junto a «La Fiera».

¿Enemistad con Pamela Díaz?

Como ya te veníamos adelantando, Eva Gómez fue una de las invitadas en el más reciente episodio del programa de Canal 13, siendo acompañada desde el otro lado por la humorista Belén Mora.

Fue bajo este punto, que Nacho Gutiérrez, quien se encarga de conducir el programa, decidió preguntarle respecto a su relación con Pamela Díaz y su pelea en Tierra Brava.

Ante esto, Eva Gómez se mostró bastante tranquila a la hora de responder, siendo bastante clara con respecto a su relación con «La Fiera».

«No fue una pelea, fue una discusión más que pelea», relató la española en un principio.

A esto, sumó posteriormente que «nosotras no somos, ni hemos sido nunca amigas. Es verdad, nosotras somos súper buenas conocidas». Algo que inmediatamente impactó en el público del programa.

Sin embargo, posteriormente aclaró algunas dudas con respecto a la relación con Pamela Díaz. «Tengo buena onda con la Pamela y, aún así, hay cosas en las que estoy de acuerdo que hace y dice, y otras que no».

Algo que posteriormente complementó.«Hay formas de la Pamela que a mí me chocan mucho y a ella también hay formas que le chocan mías».

Aunque finalmente, disipó las dudas sobre una supuesta enemistad. «Nos vemos, nos reímos, nos tomamos una cerveza, ella se va para su casa, yo me voy para la mía. A lo que voy es que no nos llamamos, no nos escribimos, no nos frecuentamos, pero tenemos muy buena onda».