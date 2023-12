«Si seguía iba a hacer lo mismo de siempre»: Gino Costa entrega las razones de su salida de TVN

La primera semana de diciembre comenzó con todo en lo que respecta a la televisión chilena, aunque quien se llevó todas las miradas fue Gino Costa.

El reconocido periodista nacional, anunció su sorpresivo adiós a TVN, canal en el cual se desempenó por más de 10 años, para marcharse a la competencia directa del canal. Sin embargo, las razones de su adiós no estaban del todo claras, hasta ahora.

Su adiós a TVN

Como ya te contamos en una nota anterior, Gino Costa dejó la grande tras anuciar su salida de TVN. A lo que también se suma que se marchará directamente a Chilevisión, competencia directa del canal.

A pesar de la buena relación que el comunicador tenía con su antiguo trabajo, ahora su rostro será parte del reconocido matinal «Contigo en la Mañana».

Con respecto al por qué de su salida, este fue finalmente aclarado en una entrevista que el periodista entregó a LUN.

En un inicio, Gino Costa expresó que la oportunidad ofrecida por CHV «es un honor», principalmente por lo difícil que es hacer reír a la gente en las calles, ante lo distintos que estan los tiempos. «Es una pega que no es fácil y la asumo con responsabilidad», mencionó.

Además de esto, explicó que su salida de TVN tuvo varias razones. «Para mis decisiones soy súper drástico. La semana pasada acepté la oferta de Chilevisión y no quise negociar nada con TVN porque ya había cumplido un ciclo. Si seguía iba a hacer lo mismo de siempre», dejó caer.

También mencionó que, a pesar de haberse ido del canal, este le entregó varias experiencias en su vida laboral. » El ‘Buenos días a todos’ lo exploré en todas sus áreas: fui periodista en terreno, panelista, animador. Hoy en día un profesional vale mucho más por eso».

Aunque también, evidenció que no se sintió del todo valorado con respecto a su salida. «Lógico que uno espera más, pero los ejecutivos tendrán sus razones. Propuse ideas de programas, me ofrecí para hacer otros y no se dio», finalizó.