La impactante venganza de Belén Mora tras conocer infidelidad de su ex: «Yo le pagué a una persona para que…»

El más reciente episodio de «El Purgatorio» tuvo la especial participación de Belén Mora, quien entre tantas cosas que decidió contar, habló de la fuerte venganza que realizó tras saber que le fueron infiel.

Según sus propias palabras, la situación ocurrió hace muchos años y no es algo que a día de hoy le genere orgullo. Al contrario de esto, la humorista mencionó que fue una acción de su versión pasada.

La venganza de Belén Mora

En lo que fue un episodio que destacó por varios momentos llamativos, se contó también con la presencia de Eva Gómez, que también dejó caer varias cosas interesantes.

Sin embargo, en esta ocasión nos centraremos en Belén Mora, quien relató cómo se vengó de la infidelidad sufrida por su primer pareja oficial, que le fue infiel con 12 distintas mujeres.

Según relató la propia comediante, ser celosa no es algo que destaque en ella. Incluso, expresó que «soy tan poco celosa que paso a ser hueona».

Aunque en esta ocasión, logró notar la infidelidad por varios motivos, algo que la llevó a planear su venganza al más puro estilo de «El Padrino», en contra de una de las 12 mujeres.

«Yo le pagué a una persona para que saliera en un diario que tenía avisos interesantes, donde mujeres ofrecían sus servicios y sus talentos», dejó caer en un inicio. Posteriormente, explicó que publicó el número de la chica, sumado a una oferta de servicios de carácter sexual.

No fue una sola venganza

Como si no fuera suficiente, Mora tendría una segunda oportunidad para vengarse de la mujer, aunque asumió que es algo que «me da mucha vergüenza reconocerlo porque no es la forma».

Con respecto a la secuela de su venganza, la «Belenaza» explicó que años después, cuando tenía un muy importante rol a nivel cultural en la Octava Región, llegó la postulación de la misma mujer con la que le habían sido infiel para poder trabajar ahí.

Tras ponerse al día y hablar por más de dos horas, haciendo como que nada pasaba, Belén Mora decidió realizar su segunda venganza. «¿Tú cachai que no te voy a dar la pega? ¿Y no me vas a preguntar por qué, no cierto? Así que agarra tus hueas y sal de mi oficina», le dijo a la mujer en su cara.

Al contar esto, la gente presente en el programa no tardó en aplaudir, a lo que Mora demostró su clara negativa.

«Ese es mi yo del pasado, porque ella tenía todas las capacidades para cumplir el cargo, y yo seguía esta cosa machista que tenemos las mujeres, de echarle la culpa a ella».

Finalmente, la comendiante expresó que si pudiera pedirle disculpas a la mujer, lo haría sin dudarlo.