Fuerte temporal en Argentina deja 13 muertos en evento y destrozos en fiesta Bresh

Durante este fin de semana, una tragedia se desató en Argentina a raíz de un fuerte temporal de lluvia y viento, que dejó al menos 13 muertos y varios heridos de diversa gravedad.

Esta situación ocurrió en Bahía Blanca, ciudad ubicada en la provincia de Buenos Aires, donde miles de personas terminaron sin luz, mientras que varios edificios de la ciudad quedaron con graves daños estructurales, de acuerdo a lo indicado por la prensa local.

Es en este contexto que según el medio Perfil, las autoridades municipales, afirmaron sobre esta fuerte tormenta que «el evento de mayor complejidad se registró en el club Bahiense del Norte». Haciendo referencia al conocido lugar de Argentina, donde se realizaba un encuentro deportivo.

Y es durante este evento que el temporal se convirtió en una verdadera tragedia, luego de que el viento hiciera colapsar el techo, además de una de las paredes laterales del gimnasio de Bahiense del Norte. Escombros que cayeron sobre la gran cantidad de asistentes que estaban en ese momento.

Cerca de las 21:00 horas de este sábado, la cifra de muertos llegaba a los 13, de los cuales todavía no se tienen identificaciones. Aunque el número de fallecidos podría ir en aumento por la cantidad de heridos que dejó el derrumbe.

A raíz de esto, es que el intendente Federico Susbielles, hizo el llamado a los ciudadanos a «extremar los cuidados y no circular por la vía pública».

Junto con esto, agregó en X que «Frente a la catástrofe que enfrentamos en la ciudad, todo el equipo de gobierno, junto a Policía, Defensa Civil, Tránsito, Bomberos, Servicio Siempre y Ejército, estamos trabajando para asistir a quienes lo necesitan».

🇦🇷⚠️🌩️⚡‼️

Shared on social media, the result of extreme weather in the city of Buenos Aires.

Compartido en redes sociales, el resultado de vientos de alto poder en la ciudad de Buenos Aires. #Argentina #BahiaBlanca #Tornado pic.twitter.com/fSW5dI1jHY

