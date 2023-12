Fuerte terremoto en TVN: Filtran que reconocido rostro no seguirá en la señal en 2024

En las últimas horas, una noticia de impacto remeció a la industria televisiva, la cual tiene que ver con un importante rostro de TVN que dejará el canal estatal de cara al próximo año.

Así lo informó la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez, quien dejó la grande al asegurar que uno de sus comunicadores más destacados tomará nuevos rumbos tras no ser considerado en la planificación de 2024.

Pues según información de Cecilia Gutiérrez, TVN tomó la decisión de no renovarle el contrato al comentarista y ex futbolista Mauricio Pinilla, por lo cual el hombre no le queda de otra que abandonar el canal.

La periodista expuso esta situación en el programa de farándula de TV+ «Sígueme», donde señaló que: «Tuvo una participación relevante este año y se perfilaba como uno de los animadores más importantes del canal«, dijo este miércoles.

Estos son los motivos que gatillaron la salida de Mauricio Pinilla como rostro de TVN

De acuerdo a lo que se dio a conocer en el espacio ya mencionado, la salida de Mauricio Pinilla tiene que ver con los diversos escándalos protagonizados en su vida privada a lo largo del presente año. Pues recordemos que hace poco el ex jugador del Club Universidad de Chile tuvo que irse del condominio luego de que los vecinos juntaran firmas para sacarlo. Esto debido a las fiestas y el volumen desmedido de la música, según detallaron los vecinos en su momento.

En cuanto a su desempeño en TVN, estuvo a cargo de varios desafíos, conduciendo Buen Finde, el festival La Fiesta de Chile, y una gran participación como comentarista en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023.