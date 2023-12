«Juntaron firmas»: Mauricio Pinilla habría sido expulsado de su condominio por este impactante motivo

Durante las últimas horas, una noticia ha sacudido a Mauricio Pinilla, quien habría desatado el enojo de sus vecinos por un impactante motivo. De hecho, los residentes del sector habrían tomado una drástica decisión en contra de él.

Para entrar en contexto, en una nueva edición del programa transmitido por su cuenta de Instagram, «Que te lo digo», la periodista Paula Escobar, se fue de tarro confirmando que el ex futbolista Mauricio Pinilla tenía vueltos locos a sus vecinos con sus seguidas fiestas hasta hartas horas de la noche. Como resultado, estos mismos habrían expulsado al ex delantero de su condominio, ubicado en la comunidad Santa Teresa de Lo Barnechea, debido a las seguidas fiestas que realizaba y la mala convivencia que tenía con sus vecinos.

«No tiene la venia de ningún vecino. Hace un par de semanas fue expulsado de la comunidad donde vive. Se juntaron firmas«, fue lo que dijo la periodista en el programa web farandulero en conjunto con Sergio Rojas y Luis Sandoval.

Los motivos de la drástica decisión de los vecinos en contra de Mauricio Pinilla

«Los vecinos no aguantaban más el nivel de carrete, bulla, mala convivencia en comunidad». Además, agregó que el comportamiento del ex delantero era repetitivo.

En este sentido, Sergio Rojas aseguró que «los vecinos juntaron firmas y Mauricio Pinilla ya no está ahí, donde pagaba un arriendo de tres millones mensuales». Además, hace un tiempo atrás la comunicadora ya había hablado de las extremas fiestas del ex futbolista y ahora comentarista deportivo, que al parecer no tendrían fin.

Y para cerrar, Paula Escobar entregó más detalles sobre la situación. «Hubo un paseo de chiquillas jóvenes, puro lujo en estos carretes a destajo», dijo sobre los excéntricos vaciles del ex seleccionado nacional.