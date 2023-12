Gran impacto en Canal 13: Filtran quiénes son los primeros finalistas tras doble eliminación en Tierra Brava

El reality de Canal 13, Tierra Brava, ha sido marcado por estar desfasado en más de un mes con su emisión. Es por esto que las filtraciones han sido constantes, y se sabe quiénes son los eliminados y los que reingresan semanas antes.

De hecho, hace un tiempo que se sabe que el último día de grabaciones va a ser el jueves 21 de diciembre. Pero la final se hará en vivo en nuestro país, así que falta harto para eso.

Incluso el pasado fin de semana, desde el portal Infama, se filtraron quienes serían los semifinalistas de Tierra Brava, y uno de ellos ni lo hemos visto ingresar todavía a la casa hacienda.

Mientras tanto, a través de la cuenta de Instagram de este medio, expusieron: «Spoiler en tiempo real. Los participantes que van quedando en un tour por la ciudad».

Así que ya se sabe que los concursantes que llegaron a la semifinal de Tierra Brava son Shirley Arica, Nicolás Solabarrieta, Fabio Agostini, Botota Fox y Luis Mateucci. Pero eso no es todo, porque junto a ellos también se encuentra Gabrieli Moreira, ex del español, a quien todavía no vemos ingresar a la casa.

Las filtraciones de la final del reality del Canal 13 Tierra Brava: ¿Quiénes se van?

La emisión tiene mucho retraso, y recién esta semana se mostrará la primera eliminación de Arturo Longton. Quien volvió al encierro al tiempo después, tras la controversia de la renuncia de Angélica.

Es más, hay que acordarse que se van a ir varios de los participantes, como Pamela Díaz, Fran Undurraga, Uriel Romero, Junior Playboy, Valentina ‘La Guarén’ Torres, Daniela Castro, Daniela Aránguiz, La Chama y Pamela Díaz.

Pero hace poco se reveló que tanto La Botota Fox como Miguelito perdieron en las semifinales de cada uno. Nicolás Solabarrieta quedó solo como uno de los grandes finalistas del reality del Canal 13.