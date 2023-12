Hans Valdés impacta luego de dar a conocer su increíble logro tras terminar «Gran Hermano»

Hans Valdés es uno de los participantes más recordados de lo que fue Gran Hermano Chile. El exintegrante del programa supo ganar fans y haters durante su estadía en el programa, algo que también le abrió nuevas puertas en la vida.

Así de pudo ver también en sus redes sociales, en donde recientemente compartió una tremenda noticia. La información se dio a través de su Instagram personal, aunque también se difundió a traves de otras redes como TikTok. Los detalles te los dejamos en la siguiente nota.

El logro de Hans Valdés

Como ya te veníamos contando, el logro de Hans Valdés fue compartido a través de su Instagram. Aquí dejó caer poco a poco en sus historias lo que sería la impresionante noticia.

En un inicio, el influencer compartió una primera historia en la cual dejaba caer un mensaje que comenzaba a generar las dudas entre sus seguidores. «Chicos, les tengo que contar algo», escribió, acompañado de una fotografía dentro de un auto.

Como era de esperar, esto era solamente un adelanto, ya que posteriormente vendría la noticia como tal por parte del chico de 19 años, proveniente de Constitución.

Posterior a esto, compartió una segunda fotografía en la cual se le veía a las afueras de un edificio, acompañado de una particular frase en inglés, «faith in god», lo que al español quedaría como «fe en Dios».

Finalmente, fue en la tercera fotografía de sus historias en Instagram en donde el ex Gran Hermano dejó caer cuál era su logro en concreto.«¡Gracias a Dios hoy cumplo un logro más! He decidido venir a Santiago y es una decisión que me tiene muy feliz, he tenido que separarme de mi familia para venir a perseguir mis sueños y mis metas, pero sé que están orgullosos de lo que estoy viviendo».

Además, sumado al anuncio de este nuevo logro, el exreality dejó caer sus agradecimientos a quienes lo siguen y lo acompañan en su nuevo estilo de vida.