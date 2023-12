Jean Philippe Cretton sorprende con impactante respuesta sobre su vida amorosa: «Tengo que hacerme cargo»

Jean Philippe Cretton suele ser muy activo en sus redes sociales, donde cada cierto tiempo suele interactuar con sus seguidores, quienes aprovechan cada oportunidad para lanzarle preguntas sobre diversos temas.

En este sentido, este miércoles por medio de su cuenta de Instagram, el reconocido animador se sometió a la dinámica de preguntas y respuestas con sus fanáticos. Aquí los usuarios le dejaron varias consultas, siendo una de ellas sobre su vida sentimental.

«¿Estás cerrado al amor o tengo alguna posibilidad?», fue la directa pregunta que le hicieron al rostro de CHV, quien en este momento se encuentra soltero tras el quiebre de su relación con Pamela Díaz, la cual duró casi cuatro años.

Jean Philippe Cretton se sincera sobre su vida sentimental

Ante esto, Jean Philippe Cretton no tuvo problemas para responder. Pues contestó: «No, para nada. No me cierro al amor. Sería muy lindo si pasará… pero primero tengo que hacerme cargo de algunas cosas personales», expresó haciendo alusión a los difíciles momentos que ha tenido que atravesar en el último tiempo debido a la depresión que padece.

Acto seguido, JP Cretton sentenció: «Posteriormente, podría entrar a esa etapa para poder disfrutarla mejor».

El exótico viaje de JP Cretton

La abrupta decisión de Jean Philippe Cretton de viajar tomó por sorpresa a todos sus seguidores, pues esto se dio justo al momento del regreso de Pamela Díaz a Chile tras su salida de Tierra Brava.

Pero este acontecimiento no tiene nada que ver, pues el conductor de Podemos Hablar fue invitado por Claudio Iturra. «Con Jean Philippe particularmente teníamos este viaje hace mucho tiempo planeado, de ir a la India. Y yo estaba, me acuerdo que en Tailandia y me topé con la noticia de que estaba con depresión».

Ante esto, Claudio Iturra comentó: «Le escribí, le dije ‘vamos a India’, porque ahí están todas las respuestas. En la India la gente es feliz con nada material, trabajan desde el espíritu, me refiero a su felicidad».

Y para cerrar, sostuvo: «Así que nada, lo invité y nos fuimos, así que feliz. Lo hacemos porque sentimos que hay que hacerlo, porque este mundo, para que sea mejor, no dependa de otros, dependa de nosotros».

Tras su llegada a la India, uno de los primeros sitios que visitó Jean Philippe Cretton fue el Templo del Loto, que se encuentra en Delhi, ciudad capital del país asiático. Este espacio es reconocido por su llamativa forma, pues se asemeja a una flor, lo cual le ha hecho ganar diversos premios por su arquitectura.

Tras ello, el periodista llegó hasta Varanasi. Esta ciudad está ubicada en el norte de la India, la cual se considera como una de las ciudades santas del hinduismo.