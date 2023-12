La confesión de Daniela Aránguiz que dejó plop a Luis Mateucci en Tierra Brava: «Me hice tres test de embarazo»

La ex del mago Valdivia anda on fire y ha dejado la patá en el encierro. Ha revelado situaciones inéditas de su ex relación, como también generó una archienemiga, Alexandra «Chama» Méndez. Esto debido a su relación con el modelo argentino, Luis Mateucci. Esta situación ha logrado más de un roce entre ellos, formando un triángulo amoroso de película.

La ex chica mekano no para de estar en la palestra farandulera. Esta vez, sorprendió revelando un impactante episodio que ocurrió cuando ella se encontraba al exterior de la hacienda.

El momento comenzó cuando Daniela Aránguiz y Luis Mateucci en Tierra Brava se encontraban recostados y la modelo recordó cuando un chamán le predijo el futuro a Luis, indicándole que sería un buen padre, dando a entender que pronto sería papá.

Al hueso: las duras preguntas de Daniela Aránguiz a Luis Mateucci en Tierra Brava

«Cuando un médium te dijo que ibas a ser muy buen papá, casi me morí, me hice tres test de embarazo», confesó la influencer.

En ese momento, la modelo pensó: «Estoy embarazada y este hueón se está agarrando a otra, me quiero morir, ¿qué hubieras hecho?», le dijo.

«¿Qué te parece que hubiera hecho?, le preguntó el modelo argentino, recibiendo una sorpresiva respuesta.

«Hacerte el boludo», le respondió la modelo entre broma y broma, pero sin pelos en la lengua.

Para finalizar, Luis Mateucci le dijo que «si sale rubiecito es mío».