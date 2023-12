La feroz acusación de La Chama a Angélica Sepúlveda en Tierra Brava que podría traer consecuencias en el reality de Canal 13

En el reciente capítulo de Tierra Brava, La Chama estuvo bajoneada por la mala onda que le dan algunos compañeros, en especial por parte de Pamela Díaz y Miguelito, que desde el inicio del programa le han complicado la vida. Además, ha estado en la mitad del drama entre Daniela Aránguiz y Luis Mateucci, que cuando volvieron estar juntos, ella se quedó sola.

Alexandra Méndez conversó con Uriel, donde terminó por contarle sus problemas. El cantante le aconsejó que intentara tomarse con humor la mala onda que le tiraba La Fiera, sin embargo, ella no estuvo de acuerdo con esta sugerencia “¿Cómo me lo voy a tomar con humor si son cosas feas que me dice? Yo no tengo una amistad con ella”, empezó diciendo.

“Ayer le di la oportunidad de conversar, le brindé la confianza, y hoy desde la mañana está jodiéndome. No me parece que sea buena persona. Yo tengo un límite, tanto ella como Miguelito sacan lo peor de mí, en cualquier momento exploto”, agregó La Chama.

El desahogo de La Chama por Angélica Sepúlveda en Tierra Brava

La participante venezolana continuó desahogando sus frustraciones cuando conversaba con Junior Playboy. Le comentó los problemas que tenía con Angélica Sepúlveda, que le tiró un comentario feo mientras en la mitad de una discusión. Ella quedó muy sorprendida, porque cuando inició el programa, habían formado una buena relación entre las dos.

“No la entiendo, le dijo a Pamela que me golpeara. Después dice que quiere venir a hablar. No la voy ni a mirar, no la entiendo”, le explicó la Chama sobre Angélica Sepúlveda en Tierra Brava.

A esto, Junior Playboy le respondió “Está loca, vive su propio reality”.