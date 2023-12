Luis Mateucci se va con todo en contra de Angélica Sepúlveda tras sus dichos en Tierra Brava: «Encuentro muy cara de raja…»

Luis Mateucci y Angélica Sepúlveda siguen dando de qué hablar constantemente en lo que a la farándula chilena respecta, siendo ahora el argentino quien se encargó de meter más leña al fuego entre ambos.

Recordemos que Angélica Sepúlveda recientemente trató de «maricón» a Mateucci, acusando al mismo de haber usado a «la Chama» para ganar pantalla en Tierra Brava.

Fue ahora el propio argentino quien dejó la escoba, tras no haberse quedado callado y lanzar su potente respuesta, la cual fue revelada por Cecilia Gutiérrez en televisión.

La dura respuesta personal de Luis Mateucci

Como te veníamos adelantando, los dichos del popular rostro de Tierra Brava fueron revelados por la periodista en el programa Sígueme de TV+.

Fue aquí donde el se dio a conocer poco a poco, cuál había sido la reacción de Mateucci tras la fuerte acusación que hizo Angélica Sepúlveda en su contra.

«¿Quieres escuchar lo que dijo Luis Mateucci? Vamos a escucharlo», adelantó Gutiérrrez en un inicio, previo a mostrar lo que fue el respectivo audio.

«Encuentro muy cara de raja que me diga a mí que soy un maricón porque no le estoy diciendo nada a ‘la Chama’ porque no era mi pareja”, se pudo escuchar en un inicio.

Posteriormente,continuó con: «Claramente le debo un respeto y una explicación, pero no es mi pareja, ni mi novia, ni polola, ni nada”.

Sin embargo, esto no fue todo, ya que aún faltaba una respuesta mucho más personal. «Y que su marido de ahora creo o no sé, el turco este… estuvo 40 años casado con una mujer con hijos y todo y la dejen por videollamada, eso es de maricón”.

Algo que concluyó con: «Entonces a mí no me hables de boludeces. Son todas buenas para hablar, pero ¿por qué no se miran un poquito para adentro?”.

El hecho dejó la grande en el programa y no tardó en ser comentado por el panel. Revisa el capítulo en el video principal de la nota.