Angélica Sepúlveda arremete con todo en contra Luis Mateucci en Tierra Brava: «Eso es ser mari…»

En el anterior capítulo de Tierra Brava, Angélica Sepúlveda conversó a solas con Junior Playboy mientras estaban en la cocina, y de la nada le habló de la rabia que le tiene a Luis Mateucci.

Su enojo nace porque el trasandino mantuvo un vínculo amoroso con Alexandra Méndez hasta que llegó Daniela Aránguiz, botando a la venezolana.

Fue esto lo que provocó el enojo de la Fierecilla de Yungay, y lo empezó a pelar con Junior «Espérate a que se vaya la Daniela (Aránguiz)», empezó diciendo»Lo voy a hundir por lo que le hizo a la Chama. A mí me puede caer muy mal ella, pero algo así no se le hace a una mujer, jamás»

“Aprovecharse de una mujer, nunca. Él entró acá, se agarró a la Chama para tener pantalla, entró la Daniela y no le dijo nada. Eso es ser un maricón, es no tener pantalones”, continuó. Para terminar, La Fierecilla dijo que “Eso es ser un maricón, no tener los pantalones”.

Angélica Sepúlveda dice que «les lava la cabeza»

Luego, cuando hablaban de la cena que habían tenido los participantes del día anterior, puso su enfoque en la «Carecuica« «la Dani es fome, estaba todo el rato pensado ‘ay, y Mateucci… Ay, que Mateucci».

Para seguirle la conversación, Junior le comentó que «la Dani igual está enamorada, no me calza en la cabeza; yo veo que está con alguien dentro y llego como si nada», refiriéndose a lo rápido que fue que ella se reconcilió con quien era su pololo hasta antes del reality.

«Este hueón hace que las minas…», le respondió Angélica, «Les lava la cabeza», dijo para cerrar el tema.