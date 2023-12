¡Inedito! Karol G y Shakira entre las canciones favoritas de Barack Obama este 2023

Al medio día del viernes 29 de diciembre, el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, subió a sus redes sociales su listado de canciones favoritas del año.

Los que siguen al exmandatario se llevaron la sorpresa de encontrar «TQG», la colaboración de Karol G y Shakira en esta lista. No solo eso, sino que también hay canciones como «La Bebe (remix)», otra colaboración, pero de Yng Lvcas y Peso Pluma. El antiguo líder americano demuestra tener cierto oído por los iconos latinos.

TQG, de Karol G y Shakira

La Canción lanzada en febrero del 2023 dura 3:36 minutos, y que cuenta con una propuesta más que sensual tanto de Karol G y Shakira, que se desarrolla en dos tipos de ambientes: uno más frío y otro más «ardiente».

Entre las frases más destacables del tema hecho por las dos iconos colombianas están «Si ella supiera que me buscas todavía»; «Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito»; «Verte con la nueva me dolió»; «Haciendo dinero como deporte»; «Que no tiene buena mano, al menos yo te tenía bonito».

El gusto de Obama

Esta lista de las favoritas del político es muy al estilo Obama: gran variedad de canciones de todo el mundo, siempre de buen gusto y posiblemente con intenciones de crear una buena imagen. Aunque esta mezcla de éxitos, favoritos de la crítica y del público, te hacen preguntar si algunos de estos temones se lo recomendó una de sus hijas.

Si hablamos solamente de la lista de Obama, las dos canciones más importantes son las dos primeras que menciona, “TQG” de Karol G y Shakira y “I Remember Everything” de Zach Bryan y Kacey Musgraves.

También destacó canciones de artistas por los que ya ha mostrado cariño, incluidos Beyoncé (“America Has a Problem”, con Kendrick Lamar), Allison Russell (“The Returner”), Jason Isbell y the 400 Unit (“Cast Iron Skillet” ), Burna Boy (“Sittin’ On Top of the World”, con 21 Savage), Megan Thee Stallion (“Cobra”) y Big Thief (“Vampire Empire”).