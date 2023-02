«Si ella supiera que me buscas todavía»: Karol G lanza «TQG» junto a Shakira

Se acabó la espera y Karol G finalmente sacó su esperada colaboración con Shakira titulada con «TQG». Y, al igual te informamos hace algunos días, durante la madrugada de este 24 de febrero también llegó el álbum «MAÑANA SERÁ BONITO».

Aunque sin lugar a dudas lo que más llamó la atención de los fans de la música, fue el junte con la oriunda de Barranquilla que dará que hablar por el contenido de su letra.

Lo nuevo de la Bichota y su colaboración con Shakira

Fue a las 2.00 horas de Chile cuando finalmente se lanzó el videoclip oficial de «TQG» que dura exactamente 3:36 minutos, y que cuenta con una propuesta más que sensual tanto de Karol G y Shakira, que se desarrolla en dos tipos de ambientes: uno más frío y otro más «ardiente».

«Si ella supiera que me buscas todavía»; «Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito»; «Verte con la nueva me dolió»; «Haciendo dinero como deporte»; «Que no tiene buena mano, al menos yo te tenía bonito», son parte de las frases que se pueden escuchar en «TQG», lo nuevo de las dos exponentes colombianas.

El nuevo proyecto que ya está disponible

Si bien su colaboración con la intérprete de temas como la Bizarrap Music Session #53, «Te Felicito» y «Monotonía» era una de las más esperadas, la Bichota también está de estreno con su nuevo álbum llamado «MAÑANA SERÁ BONITO».

Este disco cuenta con 17 canciones entre las que se encuentran el junte con Shakira, además de los otros exitosos sencillos antes estrenados como «PROVENZA», «GATUBELA» con Maldy, «CAIRO» y «XSIVOLVEMOS» junto a Romeo Santos.

Igualmente, el nuevo álbum también cuenta con las canciones «PERO TÚ» con Quevedo, «OJOS FERRARI» en colaboración con Justin Quiles y Angel Dior, «KÁRMIKA» junto a Bad Gyal y Sean Paul, y «MAÑANA SERÁ BONITO» con Carla Morrison.