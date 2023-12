Remezón en Tierra Brava: Chama hace bolsa a Luis Mateucci por reencuentro con Daniela Aránguiz: «Cobarde y mentiroso»

En el reciente capítulo de Tierra Brava quedó la grande, pues la llegada de Daniela Aránguiz cambió todo dentro del encierro. Pues Chama y Luis Mateucci estaban teniendo un intenso romance dentro del encierro hasta que terminó abruptamente por la ex chica Mekano.

Esta situación no le gustó para nada a Chama, quien vio como su «pinche» la cambió por su expareja. Es por ello que la chiquilla no dudó en arremeter con todo en contra de Luis Mateucci en Tierra Brava.

Para entrar en contexto, tal como lo hace todas las mañanas, Luis fue a entrenar un rato al gimnasio y se encontró con Chama, por lo que, finalmente, conversaron.

Cuando el argentino le dijo “sabes que ella me mueve el piso, tengo sentimientos por ella”, Chama le contestó de manera demoledora: “No te comportaste bien conmigo, dijiste cosas que no estás haciendo. No tienes las agallas, eres un cobarde, duermes conmigo un mes y ahora con ella. Eres cobarde y mentiroso. Cuando uno quiere a una persona no hace lo que hiciste. No eres un niño, eres un hombre que tiene que saber las cosas. Tú ya para mí moriste, no quiero tener una persona que jugó conmigo”.

“Te pido disculpas de corazón, fuiste buena conmigo y traté de devolverte todo. Pero lamentablemente yo a esta chica la amo”, fue la respuesta de Luis Mateucci.

“Se acabó. Eres una persona que lamentablemente me traicionó como ser humano, y listo”, le respondió ella, y abandonó la conversación.

¿Daniela Aránguiz y Luis Mateucci retoman su relación en el reality de Canal 13 Tierra Brava?

Ya llegada la hora de dormir, Daniela Aránguiz le prohibió a Luis Mateucci acostarse en la cama junto a la de Chama, así que ambos se acostaron juntos en la cama de Daniela. Coqueteando, abrazados, ella le dijo: “Te voy a tratar pésimo, muy mal, porque me hiciste sufrir”. Él contestó, canchero: “Te conozco, Daniela Aránguiz, no sufriste, yo lo sé”.

De a poco, Daniela fue bajando sus defensas y reconociendo que su plan era hacerlo que la reconquistara, pero ya a la primera noche están acostados juntos. “Tú estás claro que si te vuelves a dar un beso más con la Chama nunca más me ves, si es que llegamos a volver”, le manifestó ella, y durmieron juntos esa noche. Justo al frente, Chama en un momento de la noche, levantó la cabeza y murmuró “imbécil, estúpido”, en referencia a Mateucci, y siguió durmiendo sola.

A la mañana siguiente, mientras aún remoloneaban en la cama, Daniela Aránguiz le confesó a Luis que “si ella (Chama) hubiera sido buena onda conmigo, no te hubiera dejado venir a dormir conmigo. Pero como es muy pesada conmigo, no me interesó”.

Luego, al frente de Chama, Daniela le comentó a Angélica que Luis quiso irse a acostar en su cama, pese a sus objeciones. Perdiendo la paciencia, Chama fue al patio y salió del encierro por unas horas.