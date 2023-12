Rubén Gutiérrez impacta al revelar los motivos del por qué no puede hablar sobre su expulsión de Gran Hermano Chile

Si bien ya han pasado un par de semanas desde que terminó Gran Hermano Chile, las polémicas que se originaron dentro de la casa del reality de CHV siguen dando de qué hablar.

En ese sentido, Rubén Gutiérrez protagonizó una de las situaciones más complicadas en la «casa más famosa del mundo». Pues el hombre fue acusado de tocar sin consentimiento a Scarlette Gálvez, más conocida como «Eskarcita», mientras ella dormía.

Tras ello, el excarabinero fue expulsado de Gran Hermano Chile sin tener la opción de dar su versión con respecto a las graves acusaciones que tenía en su contra. Tampoco podía ser mencionado por los demás jugadores y su imagen fue sacada de todos los resúmenes del reality.

Luego de un mes de su salida del espacio de telerrealidad, Rubén Gutiérrez reapareció en sus redes sociales para dirigirse a sus seguidores. Aquí el ex participante del encierro reveló que no lo estaba pasando bien y aseguró que en poco tiempo más iba a dar su versión. Lo cual nunca sucedió.

¿Por qué Rubén Gutiérrez no ha dado su versión tras ser expulsado de Gran Hermano Chile?

Ante esto, Rubén dio detalles sobre las razones que ha tenido para no aclarar el tema. «Primero que todo, quiero ofrecer una disculpa a cada uno de ustedes, las personas que me han estado apoyando en todo este proceso», dijo por medio de las historias de su cuenta de Instagram.

Acto seguido, agregó: «Quiero mencionar que todavía mantengo vínculo con Gran Hermano. Y por esta misma situación no he podido dar mayores declaraciones. Quiero que ustedes se enteren de que ya tengo unos proyectos, los que de a poco los voy a estar mostrando».

«Gracias por la espera, por todo el apoyo que me han entregado, soy una persona muy agradecida, de corazón», complementó Rubén Gutiérrez.

Y para cerrar, Rubén Gutiérrez de Gran Hermano Chile expuso los motivos de su ausencia en las redes sociales en las últimas semanas.

«Así que espero que me entiendan y comprendan por toda esta situación, porque no he estado bien. He estado desmotivado, por eso he estado desconectado, para que ustedes se enteren, pero ya pronto llegará el momento cuando todo se resuelva, de una u otra manera», señaló.