«Nefasto»: La indignación de Camila Sepúlveda tras suspensión de medida cautelar a Jhordy Thompson para irse del país

Camila Sepúlveda dio su mirada sobre la medida cautelar que le ofrecieron a Jordhy Thompson, que hace un mes fue detenido por haberla agredido físicamente.

El 4.º Juzgado de Garantía de Santiago le ofreció al exjugador de Colo Colo abandonar el país si paga una fianza por $100 millones. ¿La razón? Una oferta del fútbol ruso para un contrato por seis meses.

El abogado de Thompson, José Guillermo Mendoza, aprobó esta medida, mientras que Sepúlveda, la criticó:

«Encuentro nefasto y así es la justicia acá en Chile, no se puede esperar más. Él no va a volver, obviamente no va a volver», dijo cuando conversó con CHV Noticias.

Siguiendo en esa línea, Camila Sepúlveda agregó sobre Jordhy Thompson: “Por lo mismo lo quieren mandar para afuera, para que todo quede en nada y chao, él se va y listo, no lo condenan ni nada”

Y aunque aseguró que va a quedar «tranquila, porque se va y listo”, también le “da rabia que solo porque sea él, él puede hacer de todo siempre. Puede pegarle a una mujer, (intentar) matarla, siempre va a ser igual”.

“Nunca va a cambiar porque le perdonan todo. Él mismo a mí me lo decía. Todos, en el club, la justicia”.

Camila Sepúlveda habló sobre cómo fue la detención de Jordhy Thompson

Aprovechó la oportunidad para hablar sobre la detención de Jordhy Thompson, ocurrida el pasado 6 de noviembre: “Ni siquiera lo sacaron esposado”.

«Salió con el carabinero hablando como Pedro por su casa. Obvio, si le pedían hasta fotos. Entonces, por lo mismo, digo que nunca se va a hacer justicia porque están todos coludidos entre todos”

Para cerrar la entrevista, Camila Sepúlveda criticó: “En Chile nunca se ha hecho justicia con nada, entonces, creo que, por lo mismo, a otras les da miedo denunciar porque nunca se va a hacer justicia y las más criticadas somos nosotras”.