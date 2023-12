«Qué rabia»: Cony Capelli se confiesa al reaccionar a videos de Pincoya hablando mal de ella en Gran Hermano Chile

Cony Capelli contó la firme y se confesó sobre videos donde «Pincoya» habló mal de ella en Gran Hermano Chile.

En medio del podcast Gran Espía, la bailarina confesó que uno de sus deseos era ver los comentarios que su amiga había hecho al interior de la casa ubicada en Argentina.

«Soy súper honesta, obviamente sí me sorprendí con ciertas cosas, pero dejé que el tiempo pasara un poquito, y que esa emoción no me llevara, no me invadiera» dijo Cony Capelli en el podcast.

«Dije: ‘que rabia, ¡por qué?’, pero después pensé: Ya, pero ya pasó. Así como ella dijo cosas, yo también lo hice», comentó sobre sus sensaciones luego de salir del programa.

En este contexto, la ganadora de Gran Hermano Chile decidió no darle importancia a los comentarios de Pincoya y quedarse con los buenos momentos que vivieron dentro del reality, donde en un principio fueron grandes amigas.

«Prefiero quedarme con lo bonito y con lo bueno, así que si vi cosas, pero como les dije yo decido quedarme con lo bonito», finalizó.

Los comentarios de Pincoya sobre Cony Capelli luego del término de Gran Hermano Chile.

Además, en conversación con el medio Página 7, Jennifer se desahogó y afirmó que el cariño que siente por Cony sigue intacto. «El amor que yo siento hacia ella no ha cambiado», contestó.

Recordemos que un inicio, Cony Capelli y Jennifer «Pincoya» Galvarini eran una de las parejas más queridas del reality, conformando «La familia Lulo» en conjunto con Francisco «Papá Lulo» Arenas. Por lo mismo, es que la dupla femenina logró entrar al podio del reality, quedando Cony como la gran ganadora, mientras que Pincoya alcanzó el tercer lugar de la masiva votación.

“Fue una convivencia demasiado profunda. Cuando yo hablo de los chicos me emociono un montón», expresó en la conversación Pincoya.