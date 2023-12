Raimundo y Alessia juntos: Estas fueron las reacciones que dejó el comentado momento en Gran Hermano: «Me daría vergüenza»

¡Llegó el momento! Este domingo se lleva a cabo la gran final de la primera temporada de Gran Hermano Chile, donde la ganadora saldrá entre Constanza Capelli, Jennifer Galvarini «Pincoya» y Scarlette Gálvez.

En este contexto, los jugadores que fueron parte del reality de CHV a lo largo de los seis meses de emisión, llegaron al estudio del canal para hacerse presentes en la alfombra azul, donde se lucieron caminando frente al público que llegó en masa a presenciar la final.

En esa línea, uno de los momentos más comentados de la noche fue la llegada de Raimundo Cerda y Alessia Traverso, quienes llegaron del brazo, tras la polémica infidelidad de la «guagua rusa».

Cabe recordar que a menos de una semana de reencontrarse en el mundo exterior, tras la eliminación de la joven de 21 años, se filtraron imágenes del chiquillo en un ascensor, besándose ni más ni menos que con la ex chica reality Cass Zamorano.

Después de esto, todo parecía indicar que Alessia y Raimundo habían terminado su romance, a pesar de que Rai afirmó que estaba intentando hacer todo para conseguir una segunda oportunidad.

Es por esta razón que su aparición juntos dejó la grande entre los fanáticos de Gran Hermano Chile, los que no dudaron en llenar de comentarios en redes sociales por el llamativo momento.

¿Cuáles fueron las reacciones de los seguidores de Gran Hermano tras la aparición de Alessia junto a Raimundo?

«Alessia qla JAJJA me daría vergüenza entrar tan agarrada de Raimundo después del show con la cass y el evento en la disco JAJAJKSKDK»; «La Alessia perdonó a Rai ctmmm»; «la alessia de la mano con rai amiga ya no hay más maneras de decirte que te des cuenta»; «Raimundo entrando con Alessia 🫠… cuando la gente está cegada no hay forma de hacerlos entender, qué pena»; «Pero qué le pasa a esa niña»; «Son lindos, nada que decir, pero perdonar esa humillación?»; » entrando del brazo con rai, AMIGA NO TE DISTE CUENTA» y «oye la alessia no es más Weona porque no nació antes», fueron parte de algunos de los comentarios.