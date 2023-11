Quién es Cass Zamorano, la mujer con la que Raimundo Cerda le habría sido infiel a Alessia

Durante la jornada de este lunes, quedó la grande en el mundo del espectáculo luego de que viralizaran registros de Raimundo Cerda besando a Cass Zamorano, una ex chica reality y connotada influencer. Pues en las fotos se evidencian a ambos dándose un beso en un ascensor de un edificio.

Esta situación habría sucedido el pasado viernes 3 de octubre, después de que los tortolitos hayan ido a una fiesta electrónica en Parque Fisa, Pudahuel, según consigna el medio La Hora.

Así afirmo el citado medio: «Después de aquel evento electrónico la pareja junto a otras personas concurrieron a un bar de General Holley, Barrio Suecia, y de ahí ya se les vio acaramelados y besándose», señalaron con respecto a Cass Zamorano y Raimundo Cerda.

«El tema no terminó ahí, pues según aseguran las mismas fuentes, la pareja sola terminó la velada en casa de Cass Zamorano en La Dehesa. Allí se les vio a la pareja juntos entrando a un ascensor», complementaron.

¿Quién es Cass Zamorano?

Tras la viralización de las imágenes y la posterior aparición de ambos en el reciente episodio de Gran Hermano Chile, muchos se preguntaron quién era Cass Zamorano. Pues la chiquilla fue parte del reality Resistiré y, además estuvo un tiempo como panelista del espacio de TV+, Toc Show.

En sus redes sociales, expresa que tiene un magíster en etología clínica y también una página web: «La Dogtora». Cass Zamorano, la mujer con la que Raimundo engañó a Alessia es una reconocida influencer, de hecho, en su cuenta de Instagram tiene más de 228 mil seguidores.

Pero no todo es color rosa, ya que Cass Zamorano hace unos meses remeció las redes sociales luego de ser acusada de una millonaria estafa. «Es acusada de haber perpetrado millonarias estafas a través de su negocio «La dogtora», en el cual ofrece trasladar en avión a perros desde Chile a distintas partes del mundo a cambio de grandes sumas de dinero», según consigna Mega.

En el mismo medio, complementaron: «De acuerdo a un reportaje emitido en Mucho Gusto, son numerosas familias las que han realizado denuncias en contra de este negocio, el cual mantendría una deuda cercana a los 11 millones de pesos».

¿Qué pasó entre Raimundo y Cass Zamorano?

El reciente capítulo de Gran Hermano Chile fue lo más cercano a Primer Plano. Pues Raimundo Cerda se hizo presente en el panel del reality para aclarar la situación.

De partida, expresó: «Digan lo que digan estoy saliendo con ella y conociéndola todos los días un poco más, lo que podría terminar en una relación, sin duda».

A lo que Raimundo añadió: «Nada tan real es instantáneo menos después de una experiencia que hay que vivir para contarla». Con respecto a una supuesta infidelidad a Alessia Traverso, el hombre señaló: «Es fácil comentar desde fuera. Ahora me doy cuenta de las malas intenciones en las redes, no me afecta y no lo van a lograr».

Y para cerrar, Raimundo Cerda expresó: «Todo esto te hace más fuerte a las adversidades de ser un personaje público, acostumbrándome a esto día a día. Como dije una vez…la única competencia que tengo soy yo y nadie más. Gracias a la minoría que me quiere ver mal estaré mejor que nunca».