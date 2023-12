«Se presta para el hue…»: Hacen bolsa a Rubén Gutiérrez tras anunciar su nuevo proyecto

Durante esta semana, el ex participante de Gran Hermano Chile, Rubén Gutiérrez dejó la grande al dar a conocer su nuevo proyecto, el cual tiene que ver con ni más ni menos que con su incursión en la música.

Por medio de un post en su cuenta de Instagram, Rubén Gutiérrez anunció el nuevo rubro al que se quiere dedicar, además de mostrar un adelanto de lo que sería su nuevo hit musical.

«Quiero que ustedes se enteren de que ya tengo unos proyectos, los que de a poco los voy a estar mostrando», partió diciendo.

La canción será lanzada en el mes de enero y con esto, el ex chico reality busca volver a la industria televisiva tras su paso por Gran Hermano Chile.

“Hola mi gente querida, en enero se vienen muchas cosas, es más, a mediados de enero se estrena mi primera canción” expuso.

Además, Rubén se tomó el tiempo para agradecer a sus seguidores y explicar motivos de su ausencia en redes sociales.

«Quiero darles las gracias cada uno por todo este apoyo. Todos pensaban que estaba apagado, pero no. Estaba cocinando», refiriéndose a que estuvo en la creación de su canción.

«Rubén, tírate un paso», se repite en la canción, que al parecer se trata de una Guaracha.

Destrozan sin piedad a Rubén Gutiérrez tras su sorpresivo anuncio

Como era de esperar, la publicación de Rubén Gutiérrez recibió una lluvia de críticas por parte de sus seguidores.

«Cómo desveoo esto»; «Le dicen uds o le digo yo»; Cuando se estrena pa no escucharla»; «Falta asesoría ahí, pobre familia»; «La media perso!»; «Pucha quien lo estará aconsejando»; «Dios no se Aburre»; «Y vendrán cosas peores dice la biblia!»; «Se carabinero mejor compa no te pegui el show» y «Q fomedad más grande», «cuándo sale la canción para no escucharla»; «se presta para el webeo», fueron solo algunos de los mensajes que le hicieron llegar.