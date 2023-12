Afterlife Año Nuevo: Dónde es y cómo comprar las últimas entradas

¡Paren todo!, Afterlife, el evento de música electrónica más importante del momento, hace su debut en Santiago para la noche de Año Nuevo el próximo 31 de diciembre en el Hipódromo de Chile, y promete ser una experiencia histórica para todos los amantes de la electrónica.

El Evento fue fundado en 2016 por el dúo italiano Tale Of Us y promete ser uno de los mejores eventos del año. Reúne lo mejor de la escena electro, techno y house y es el evento de música electrónica más grande que se ha realizado en nuestro país.

Afterlife se ha presentado en algunas de las ciudades más importantes del mundo como New York, Ibiza, Tulum y Los Angeles y en la noche de Año Nuevo por fin llega a nuestro país. 1000 metros cuadrados de pantalla de última generación, sonido de alta definición y más de 1000 focos de luces alrededor del escenario son algunas de las novedades del evento que pronto se realizará en Santiago, características inéditas en algún espectáculo en vivo que se haya realizado en Chile.

Además, es primera vez que este mega evento se realiza la noche de año nuevo, siendo una experiencia histórica para los amantes de la electrónica.

Line Up de lujo: estos serán los artistas que se presentarán en Afterlife

Los fundadores del evento, Tale Of Us, han seleccionado un impresionante grupo de artistas para unirse a ellos, incluyendo a Colyn, Recondite (en vivo), Kasia, Binaryh y Øostil. Además, esta será una oportunidad única para que los asistentes experimenten a Anyma presentando «Genesys«, y MRAK presenta «We Don’t Follow«, cada uno trayendo sus paisajes sonoros únicos al público. Prepárate para entrar al nuevo año con una alucinante fusión de instalaciones visuales innovadoras, música envolvente y sonido de última generación.

Esto es lo que se sabe de Afterlife a días de su debut en Chile

Si eres un fanático de la electrónica no te puedes perder esta fiesta. Con más de 35.000 tickets vendidos, 12 horas de música ininterrumpida y 8 DJs internacionales, Afterlife es el evento de Año Nuevo más grande del país.

El evento comenzará a las 19:00 horas y se extenderá hasta las 7:00 AM del 1 de enero.

Aún quedan entradas disponibles y puedes adquirirlas a través del sistema Punto Ticket.