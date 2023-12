«Sería muy sanador»: La confesión de Kenita Larraín sobre una posible reconciliación con Iván Zamorano

Hace más de 20 años, todo Chile estaba esperando el 14 de febrero de 2003. Ese día, Iván Zamorano y Kenita Larraín iban a casarse, pero el matrimonio se canceló repentinamente 48 horas antes de la ceremonia, marcando el fin de la relación y el distanciamiento de la pareja del momento.

Hoy, Kenita Larraín estará como invitada al programa de conversación «Podemos Hablar», donde se referirá a su ex romance con Iván Zamorano y hará una inesperada confesión.

La revelación de Kenita Larraín sobre su relación con Iván Zamorano

En el programa que conduce Jean Philippe Cretton, la numeróloga revelará que tiene intenciones de hacer las pases con el ex crack de la selección.

“Estoy súper contenta porque de alguna forma se solucionó lo de Giuliana, después solucionamos lo de Marcelo Ríos, ahora con Daniela. Me falta Iván. El único que me falta es Bam Bam”, dijo Kenita, refiriéndose al exfutbolista.

En esta misma línea, la ex modelo agregó que «yo tengo mi familia, él tiene su familia, éramos otras personas en ese momento. Obviamente, si uno pudiera volver el tiempo atrás, quizás uno diría: haría esto distinto, haría esto otro diferente. A lo mejor él dice: no me hubiera gustado conocerla. Después de todo lo que pasó, ambos sufrimos».

En un momento del programa, Jean Philippe le preguntó «tú hablaste de una relación que fue violenta, ¿te referías en lo físico, en lo emocional, o ambas?».

«Eso ya pasó hace tanto tiempo, pero me gustaría dar vuelta la página con eso y mirarlo desde otro lugar, porque creo que ya han pasado 20 años y un poquito más» respondió Kenita.

Además, agregó que «obviamente él es un hombre totalmente distinto, me imagino, y yo también. Me gustaría expresar que, si en algún momento se da la oportunidad de poder conversar, creo que sería muy sanador».

Kenita quiere cerrar un ciclo

La ex de Marcelo Ríos hizo una reflexión sobre su antigua relación con Bam Bam. «Imagino que para él fue súper fuerte yo me casara, él nunca pensó que yo no me iba a casar y debe haber sido ¡cómo me hizo esto!», estábamos en un contexto del ídolo nacional, era el soltero más codiciado de todo Chile, yo creo que él nunca se esperó algo así».

Además, continuó diciendo que: «Yo, por otro lado, no me sentía querida en la relación, estaba muy mal, y también fue el momento en donde dije: «Me tengo que amar».

Para terminar, concluyó: «Hay muchas mujeres y hombres que se casan con la esperanza de que los hijos van a arreglar el matrimonio, y yo sentía que eso no era así, es un error gravísimo. Porque si estás mal, un hijo es una gran responsabilidad».