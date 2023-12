Terremoto en Tierra Brava: Lanzan fuerte acusación contra Miguelito que podría provocar su salida del reality de Canal 13

¡Una polémica más para Miguelito! El participante de Tierra Brava ha estado en el ojo del huracán luego de estar envuelto en diversos conflictos y tener comportamientos inapropiados, lo cual ha hecho que sea uno de los concursantes más criticados por parte de los televidentes y sus propios compañeros.

Pues hace unos días, Nicole Block lanzó una dura acusación, la cual tenía que ver con que el chiquillo se metía a la cama sin su consentimiento.

«A mí él me cae fantástico no me cae mal, de hecho lo encuentro muy chistoso y todo pero siendo en el contexto de que él tiene una pareja, me parece que es bastante fresco porque cuando le conviene se hace el baby y cuando no le sale el macho», comentó la ex participante de Tierra Brava sobre Miguelito en conversación con Lima Limón.

En este contexto, en el reciente capítulo de Zona de Estrellas lanzaron una nueva acusación en contra de Miguelito que complicaría su estadía en el reality de Canal 13.

“Me contaron un cahuín. Resulta que atrás, en la casa, están los típicos matorrales, y Daniela Aránguiz se fue con Luis Mateucci a los matorrales. Cuando iban a regar las plantas los chiquillos, ¿saben quién iba a mirar los matorrales? Miguelito”, partió diciendo Adriana Barrientos, según consigna el medio La Hora.

Esta revelación dejó a los demás panelistas marcando ocupado. “¿Iba a sapear?”, consultó uno de sus compañeros.

Ante esto, Adriana Barrientos entregó más detalles. “Me contaron desde el interior del programa, porque hay un rincón donde no llegan las cámaras, puntos ciegos, y cada vez que iban personas a los matorrales, él estaba muy atento a lo que hacían los compañeritos ahí”.

¿Qué dijo Nicole Block sobre Miguelito en Tierra Brava?

La actriz remeció el mundo dele espectáculo al dar a conocer una impactante situación. Pues aseguró que el ex Morandé Con Compañía se metió a su cama mientras ella se encontraba durmiendo.

«Me decía: “Nico, ven aquí están los puntos ciegos o se te metía en la cama, mientras tú estabas durmiendo y tú decías qué mier….», detalló. Sumado a ello, afirmó que la producción de Tierra Brava no muestra eso en pantalla.

«Yo le decía: ‘Qué estás haciendo aquí y (te respondía) es que quiero dormir contigo y yo: ‘No hue… sale, patada’, (haciendo el gesto de sacarlo de la cama), pero son cosas que no se ven cachai», complementó Nicole Block.

«Se vio una con la guarén, a mí me la hizo dos, entonces pucha lo siento, pero con la Shirley por ejemplo, lo vi durmiendo montones de veces. A mí me da pena por Miguelito porque cuando ella nombraba al Cabezón (Max), o Longton y no nombraba Miguelito, ella literal dormía con Miguelito, y como qué raro», sentenció hace unas semanas.