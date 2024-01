Así fue la impactante pelea entre Angélica Sepúlveda y Fran Undurraga que costó la salida de «la Fierecilla» de Tierra Brava

Hace un buen tiempo te habíamos dado a conocer que se venía una impactante pelea entre Angélica Sepúlveda y Fran Undurraga en Tierra Brava. Misma que terminó dando como resultado la salida de «la Fierecilla» del reality.

En concreto, la situación se dio después de que Fran Undurraga le lanzara feca de burro a Angélica, provocando así una explosiva reacción por parte de la integrante del programa.

Los efectos de la pelea en Tierra Brava

Después de lo que fue la pelea entre Angélica y Fran, donde esta última terminó lanzándole estiércol de burro, la “Fierecilla” dejó caer toda su furia en contra de Fran Undurraga.

“¡Sácala ahora o le saco la cresta! ¡Sácala ahora! ¡Tíramela de nuevo, a ver si te atreves! ¡Expulsada, sácala!”, dejó caer Angélica al equipo del reality apenas ocurrido el incidente, algo que obligó a que una productora sacara a Undurraga del lugar.

“¡Eres una p… de m…! ¡Ándate!”, le siguió Angélica, mientras Fran se iba, seguida por camarógrafos y productores. Posteriormente, se dirigió a producción y dijo expresamente: “¡La quiero fuera del reality, ahora!”.

El hecho provocó las miradas de toda la casa, dejando en claro que no pasó para nada piola.

Más adelante, Daniela Aránguiz y Luis fueron a ofrecerle agua, pero la “Fierecilla” se negó a que se le acercaran, y siguió limpiando sola el establo.

“Agradezcan que no le saqué la rec… El burro estaba metido en la caca…, a ella le tocaba sacarla, pero prefirió tomar sol. Es una floja”, siguió gritando Angélica Sepúlveda.

Tras todo lo ocurrido, Francisca regresó donde el resto y les contó lo ocurrido. “Ella es la primera persona en la vida que me saca los choros del canasto. Maltratadora de animales es algo que no le voy a aguantar que me diga. Pensé que me iba a pegar, pero hay cosas que no aguanto que me digan. Ella es tan irritante que te vuelve loca”, concluyó.