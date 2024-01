Camila Recabarren impacta tras funar a familiar directo por presuntos casos de violencia: «Nos vemos en la fiscalía»

Camila Recabarren dejó la grande en las redes sociales luego de compartir unas impactantes acusaciones en contra de un familiar directo, quien la habría agredido en más de una ocasión. Además de esto, aseguró que habrían consecuencias legales.

El hecho llegó en su Instagram personal, en donde compartió distintas fotografías acerca de lo ocurrido, dejando bastante evidencia de lo ocurrido y demostrando lo mucho que la situación le ha afectado personalmente.

La funa de Camila Recabarren en contra de su familiar

Como ya te veníamos contando, todo llegó a través de las redes sociales, en donde Camila Recabarren compartió la funa en contra de su directo familiar. En concreto se trató de su hermano, a quien acusó de haberla agredido en más de una ocasión.

“No se cansaron de destruirme y dañarme. Vamos a cortar por lo sano. Suelto a la familia que tanto daño me hacen día a día. Mentiras y encubrimientos. Yo soy más que eso. Mi única familia Isabella. Enfocada”, dejó caer en una primera historia a través de sus redes.

Posteriormente, agregó una segunda historia, en la cual se le podía ver llorando, claramente afectada por todo lo ocurrido.

Tras esto, compartió una segunda historia, en la cual acusó directamente a su hermano. «Cuando tu ‘hermano’ te golpea y asfixia gratuitamente”, dejó caer, para posteriormente agregar: “Nos vemos en la fiscalía”.

Esto no fue lo único que compartió, ya que posteriormente vendrían más historias, en las cuales dio a conocer más al respecto de su situación.

“Como siempre, estaré bien. Tengo paz y tranquilidad a diario junto a mi hija y mi crianza dedicada al mil. Soy una mujer independiente desde mis 15 años. Trabajadora y cumpliendo siempre todos mis sueños y metas. Sin excesos y deportista. Ya no dejaré que nada ni nadie nunca más me haga daño ni pase mis límites. Nunca más me quedaré callada. Y seguiré, nunca pararé”, dejó caer en esta nueva historia.

Finalmente, dejó caer una fuerte reflexión, tras los hechos de violencia que vivió

“Nunca te quedes callada porfavor ni aguantes nada. Aunque no te crean, hay una sola verdad y es el amor y el respeto ante todo. Sigue adelante, vela por ti y denuncia, o arranca. Cuidado con los abusos (psicológicos y sexual) y machismo (hasta viniendo de mujeres que lo encubren) Nuestro cuerpo es nuestro templo ¡no dejes que te abusen!”, cerró Camila Recabarren.