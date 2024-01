¡Con amenzas de muerte incluidas!: La fuerte advertencia que habría recibido Chama por parte de Guarén y que habrían censurado en Tierra Brava

En lo que fue una reciente transmisión en vivo de Botota Fox, Alexandra «Chama» Méndez lanzó una fuerte acusación en contra de Valentina Torres, a quien conocerás mejor como «Guarén».

Durante la transmisión, la venezolana acusó que recibió una fuerte amenaza durante una discusión que tuvo lugar en Tierra Brava hace algunos días y que habría sido bastante editada.

Posteriormente, lo visto en el live fue compartido en Zona de Estrellas, en donde fue comentado por parte del panel.

En el mismo, se pudo ver cuando Chama dejó caer: «Hay cosas que no salen, y estoy muy molesta. Botota tenía razón en defenderme, porque me habían dicho que me iban a agarrar a balazos».

Más adelante, dejó caer que la discusión tuvo inicio después de que la Chama le hiciera una broma sobre Nicolás Solabarrieta a Guarén. «eso no salió, y por eso la gente no entiende. Dicen que la edición está mala en esa pelea, y es verdad», expresó.

Ante esto, Botota Fox mencionó que optó por defender a la Chama. «Yo estaba curadísima, pero dejé en su lugar a La Guarén. No dije ninguna mentira»

Los descargos de Chama para Guarén

Bajo este punto, Chama dejó caer que eso no fue todo, ya que la discusión con Guarén habría tenido una gran censura. «(Si hubiese salido esa parte), habrían entendido por qué Nico Solabarrieta le dijo: ‘Tienes que ofrecerle disculpas a La Chama, porque lo que dijiste, fue muy feo'»

Posteriormente, agregó: «Ella nunca me pidió perdón, y tampoco salió lo de los balazos». Situación que fue complementada por la Botota, que expresó: «nunca entendí por qué no lo pusieron«, algo que cerró Chama expresando: «yo creo que es porque ella quedaba recontra mal. Iba a quedar como una maleante», según consignó Corazón.