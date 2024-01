Con homenaje incluido: La emotiva despedida de Arturo Longton tras su paso por Tierra Brava

Un emotivo momento se vivió en Tierra Brava, ya que, luego de perder la prueba de eliminación contra Junior playboy, «La leyenda», Arturo Longton, fue eliminado del encierro.

Entre llantos, abrazos y aplausos, fue despedido Arturo Longton, que no pudo contra Junior, quien le sacó una amplia ventaja en la competencia.

La confianza de Junior jugó un papel fundamental a la hora de la competencia, ya que, en la previa de esta, comentó: «Espero que esto algún día salga en Netflix. Voy contra uno de los mejores y eso da un calorcito por dentro. Esta noche quiero ganar, siempre quedo a medias en los realities. Me siento como Thor».

La emotiva despedida de Arturo Longton

Con una camiseta de Eduardo Bonvallet, Arturo se confesó antes del enfrentamiento: Este ha sido el reality más complejo de los que he vivido, me lo he pasado con lesiones, y he tenido más afinidad con mis compañeros. No estoy en un 100%, me siento en un 50%. Pero me quiero quedar acá”, comentó, y aprovechó de explicar sus sentimientos hacia Shirley.

“Me he limitado mucho, he tratado de gestionar esto de la mejor manera posible, mis sentimientos, pero no he podido evitarlos. El peor escenario posible es un reality donde te ve todo el mundo, aquí es casi imposible conectar con alguien, pero se dio”, confesó

La competencia estaba para cualquiera, pero en un momento, Arturo ralentizó su paso y perdió ventaja. En consecuencia, Junior se coronó como el ganador.

«Ya al pisar el escalón me dio un tirón abajo y era difícil«, analizó Longton luego de su derrota. Al momento de despedirse de sus compañeros, la emoción le ganó y no le salieron las palabras, por lo que todos aplaudieron.

Finalmente, logró dedicarle palabras a su amigo Uriel y a Shirley, a quien le confesó que: «No esperé jamás encontrarme con este tipo de emoción en el encierro, era imposible, pero sucedió. Nunca me había pasado que conectara con tanta gente en un grupo humano».

“Lo voy a extrañar mucho. Ojalá pueda volver”, fue la respuesta de la modelo peruana. Cerraron la despedida con un beso y un abrazo.

Angélica, por su parte, lamentó la salida de Longton a la mañana siguiente. “Te felicito por este cambio que has tenido, esta entereza y ganas de seguir. Me gustó conocer a ese Arturo que alguna vez deseé tener como compañero”, indicó.