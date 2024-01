Daniela Aránguiz en picada contra Gabrieli Moreira: «Para ser la Pamela Díaz tienes que nacer de nuevo…»

Tierra Brava sigue on fire, y es que a Daniela Aránguiz no le gustó para nada el ingreso de Gabrieli Moreirea, la ex de Fabio Agostini.

Pese a que tuvieron una profunda conversación los primeros días, en los últimos capítulos ya no existe esa actitud hermanable de la ex chicamekano, que no le han gustado para nada las actitudes de la brasilera.

Específicamente, fue en una conversación con Chama que Daniela lanzo los dardos contra Moreira, indicando que su meta principal en el reality es ganar pantalla.

«Cómo vino esta mina desesperada por pantalla. Cacha que está tratando de tomar el lugar de la Pame. Le dio un piquito al Jhonatan y ahora le volvió a dar un piquito cuando terminó la competencia«, le contó a Chama en su conversación.

En ese contexto, la ex Mekano dijo que: «para ser la Pamela Díaz tienes que nacer de nuevo, hue…»

«Para ser ella, tienes que tener 25 años de trayectoria televisiva y tener toda la gente de ella. Eso no lo va a hacer» cerró.

Para concluir, Daniela Aránguiz llegó a la conclusión que Fabio la quiere. «Yo creo que está enamorado… que somos cahuineras, Chama».

La conversación de Fabio Agostini con Gabrieli Moreira

Posteriormente, ya en la noche, Gabrieli le contó a Fabio sobre su acercamiento con Jhonatan, y reveló el beso que se dieron en la piscina. «Tú te diste un piquito con todas las chicas de la casa», dijo en modo de defensa.

«El primer día no me di piquito con nadie. Pero tú puedes conocer a quién se te dé la gana», respondió Fabio.

De igual manera, el modelo español se notaba claramente celoso. Tanto así que luego le comentó a Miguelito que, «como la Garota se está haciendo la exquisita, hoy voy a dormir en mi camita».