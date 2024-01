La dura indirecta de Nano Calderón en contra de Hernán Y Kel: «La única familia es…»

El reality de la familia Calderón parece no tener fecha de término. Y es que Nano Calderón dejo la pata al tirar un palo a través de sus redes sociales. Acción que no dejo para nada indiferente a sus seguidores.

El joven aseveró que su madre, Raquel Argandoña es su única familia. No considerando a su hermana, Kel Calderón, ni a su padre, Hernán Calderón, diciendo que no son parte de su círculo cercano.

Nano, no dudo en confesar que su familia está constituida por su pareja, Rebeca Naranjo, su mascota, Coca, y su madre. Aclarando su situación familiar actual, donde el quiebre no tiene vuelta atrás.

La respuesta de Nano Calderón

Todo esto, mediante su cuenta de Instagram. Cuando uno de sus seguidores comentó quienes eran las personas esenciales en su vida, pregunta que fue respondida de manera peculiar.

En ese contexto, el influencer ocupó sus redes para subir historias con texto, donde el foco principal fue referirse a su círculo personal.

«Siempre he sido de hacer vida totalmente aparte, por eso de pendejo me fui a vivir a Lampa con un amigo y después de eso a vivir solo hasta el día de hoy». Fueron sus primeras palabras en la historia de la red social».

A eso, agrego que «la única familia es mi mamá, No soy de los que son demasiado apegados a las personas en general, pero cualquier cosa ahí siempre estamos». Refiriéndose a Raquel Argandoña.

Específicamente, Nano Calderón agregó que: «mi familia siempre ha sido mi madre, mi pareja, la Coca (su pequeña mascota) y 2-3 amigos».

Para finalizar, confesó que «cualquiera que no esté ahí, no me viene ni me va», dejando en claro que no le interesa que se rodee con el Kel Calderón y Hernán Calderón, su hermana y padre respectivamente.