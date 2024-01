Fabrizio Copano no pudo recibir su premio a Mejor Comediante en los Premios Caleuche: Su papá explicó las razones

Durante la noche del domingo 28 de enero se entregaron los Premios Caleuche 2024 y Fabrizio Copano estuvo entre los ganadores. A pesar de esto, no puedo recibir el premio.

Su victoria fue en la categoría de Mejor Comediante, mientras competía contra Pamela Leiva, Alex Ortiz, Luis Slimming y Diego Urrutia. En donde logró salir como victorioso.

En su lugar fueron sus padres quienes recibieron el premio, ya que el humorista se encontraba en Estados Unidos.

“Como ustedes bien saben. Fabrizio está muy lejos de acá, triunfando en otros lugares y recibirán este premio sus padres, don Pato y doña Claudia”, empezó su discurso Elisa Zulueta, cumpliendo su rol de presentadora de la categoría.

Fue entonces que el papá de Fabrizio subió al estrado, donde explicó la razón de su ausencia. “Fabrizio está de vuelta en Estados Unidos, anticipó su viaje. Su niñita estaba un poquito complicada de salud, pero ahora ya está bien”, explicó Patricio Copano.

“Estamos más que felices y orgullosos de poder representarlo. Después de todo, sin nosotros, no hay Fabrizio”, dijo como chiste, el cual llenó el teatro de risas.

Fabrizio Copano dejó una carta

Fue entonces que el papá del comediante reveló una carta. Esta la escribió Fabrizio Copano anticipando su ausencia en los Premios Caleuche.

«Él mandó un saludo, el texto dice: ‘Colegas, a través de mis padres, quiero agradecer de todo corazón este premio Caleuche. Es un honor y privilegio obtener este importante galardón'», leyó en voz alta.

«Tomo este reconocimiento como un espaldarazo del gremio actoral, y un mensaje directo a los ejecutivos de Mega, que, como sabrán, me sacaron de la teleserie Generación 98 tras la grabación de media escena, la que además no me han pagado. Espero que el Ministerio de las Culturas tome cartas en el asunto, yo por mi parte no me voy a rendir'», terminó de leer el papá de Fabrizio.