El divertido mensaje de Nico Solabarrieta a conocido futbolista nacional: «Hiciste presencia en Tierra Brava hue…»

Si hablamos del chico reality del momento, no hay duda que el nombre de Nico Solabarrieta se nos viene directamente a la cabeza. Y hoy, tuvimos el gusto de tenerlo en nuestra querida «HiperActiva», donde conversó con Matías Vega acerca de su paso por Tierra Brava, sus sensaciones, experiencias, y unos chismes que no habían visto la luz.

Acerca de su paso por el encierro, Nico comentó que: «Fue muy positivo, pude mostrar lo que yo soy, mi personalidad. No soy conflictivo y nunca lo he sido, no podría generar ese tipo de personaje, ser competitivo era mi primer enfoque y creo que lo hice bien, me quedo un poco al debe porque no tenía la experiencia de las competencias, pero creo que aprendí mucho y en una nueva oportunidad, lo haré mucho mejor».

En ese contexto, nos contó sobre sus proyecciones para el futuro, donde no descarta el modelaje. «No es algo que yo piense en mi día a día, pero si se llegase a dar la oportunidad obvio que la consideraría, son oportunidades que se tienen que ir dando, no quiero forzar nada».

El divertido mensaje de Nico Solabarrieta a Benjamín Kuscevic

En la última emisión de Tierra Brava, se reveló un peculiar momento entre la pareja, donde «guarén» confiesa haber recibido mensajes del ex Universidad Católica, Benjamín Kuscevic. Obviamente, Nico le respondió al futbolista nacional.

«Le mandé un mensaje, le reenvié el tiktok, ‘hiciste presencia en Tierra Brava we…’ Dijo en modo de comedia. «Es mi amigo, es mi hermano, nos conocemos desde los 13 años, yo creo que ni se acuerda que le mandó un mensaje a la guarén en algún momento. Y sí, fue para la risa, la conversación fue super tarde en la noche, estaba muerto de cansado, por eso gesticulo tanto, pero no me genera algún tipo de relevancia ni nada por el estilo» finalizó.

¿Estará presente en la Gala del Festival de Viña 2024?

Acerca de los rumores de su presencia en la Gala del Festival de Viña, el exfutbolista comentó que: «Me encantaría, ‘Canal 13 póngase las pilas’, pero todavía no me han dicho nada, no lo sé, pero por supuesto que me encantaría».

Además, no dudo en nombrar a su actual pareja, con la que últimamente se han visto muy enamorados. «Si se llegará a dar también caminar con la «guari» juntos sería espectacular, ya tengo pensado mi terno, así que estoy esperando la invitación, pero sí, ojalá que así sea porque realmente sería un sueño», concluyó.