El romántico momento de Luis Mateucci y Daniela Aránguiz que sacudió Tierra Brava

En uno de los capítulos más recientes de Tierra Brava, Luis Mateucci y Daniela Aránguiz se dejaron llevar por el momento de una íntima actividad. En parejas, los concursantes tuvieron que bailar al ritmo de la música urbana.

Fue en este contexto que Matías Vega echó al agua al argentino y la exchica Mekano:«Por primera vez en Tierra Brava, una pareja que está pololeando«.

Daniela explicó que, originalmente, Mateucci le pidió pololeo a través de una carta durante otra actividad del programa del Canal 13. «Me escribió si es que quería ser su polola. Me escribió ‘¿Quieres ser mi novia?'», reveló Aránguiz,

Con la relación ya oficial y con todos los concursantes celebrándolos, la nueva pareja bailó en el escenario. Pero al terminar, Luis dejó en claro sus sentimientos pidiéndole pololeo en público a su nueva pareja.

Ya son pololos

Cuando regresaron de la actividad, sus compañeros de «Tierra Brava» taparon a Daniela Aránguiz de felicitaciones por el inicio de su pololeo oficial con Luis Mateucci.

“No había pololeado hace mucho tiempo, igual me siento rara. Yo creo que todos tienen que pedir pololeo en este reality”, admitió Daniela, mientras le mostraba a la cámara la carta que el argentino le escribió.

Después, cuando estaba junto a su nuevo pololo, Aránguiz le hizo una advertencia. «Todas me dijeron que van a ser las guardianas si me voy antes que tú. Así que mucho cuidado con lo que haces. Cualquier cosa que me cuenten, se terminó nuestro pololeo para siempre, y te destruyo tu departamento y te choco tu camioneta«, le dijo.

Un rato después, mientras se hacían arrumacos, Daniela le contó que su hijo está celoso del argentino,»Me dijo ‘No se te ocurra mamá, van a estar todos mis compañeros mirando. Tienes que dormir sola, tapada y con pijama largo‘», contó.