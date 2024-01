Ex Gran Hermano critica al Gobierno de Gabriel Boric tras ser víctima de la delincuencia: «Las cosas siguen igual»

Un querido ex participante de Gran Hermano, vivió un condenable momento el fin de semana pasado, donde, lamentablemente, fue víctima de la delincuencia. Junto a él, se encontraba la influencer, Ignacia Antonia y otro amigo. Todo sucedió, mientras se encontraban estacionados en un McDonald’s.

Fueron aproximadamente 40 minutos los que estuvieron en el local de comida rápida, fue en ese momento que los antisociales aprovecharon de abrir el auto y extraer todas las pertenencias que estaban al interior del vehículo.

A través de sus redes sociales, Hans detalló las perdidas del robo, donde nombro parte de las pertenencias como maletas, y elementos tecnológicos que estaban utilizando para trabajar.

«Nos robaron todo, las maletas. Mi amigo tatuador llevó todos sus implementos de trabajo, las máquinas, iPad, lo perdió todo. Perdimos todo», según consignó Página 7.

Su primera acción fue acercarse a la seguridad del lugar. «Fuimos a ver las cámaras y había solo un guardia. Además, las cámaras que tenían no apuntaban ni siquiera para el estacionamiento. Fuimos a hacer la denuncia en Carabineros». Comentó el oriundo de constitución.

Haciendo un listado, Hans reveló que el botín sustraído equivale a $15 millones.

Luego de la desagradable experiencia, dijo que: «Voy a ser más precavido, más cuidadoso, quizás tener más cuidado cuando uno vaya a bajarse a comprar algo, que alguien siempre se quede en el auto. No demorarse tanto, quizás en ir a comer. Tener más precaución». Declaró al mismo medio.

Hans Valdés arremete contra el Gobierno luego de sufrir robo

En la entrevista, Valdés no dudo en lanzar dardos al Gobierno tras su manejo contra la delincuencia. «Es fome, porque siempre hablan de Paz Ciudadana y hablan de que la delincuencia se va a acabar y las cosas siguen igual».

«No tenían ni cámaras, no había seguridad, había solo un guardia, es fome eso, que no haya seguridad en tiendas grandes como un McDonald´s y una bencinera. Es fome que no exista seguridad en el país», comentó.

Para concluir, y en modo de análisis sobre el tratamiento a la delincuencia, el futbolista agregó que: «No son suficientes, nos robaron, y así como nos roban a nosotros, a miles de personas más, No son seguras las medidas, por algo hay tantos robos y asaltos».